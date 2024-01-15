Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем: появилась реакция Кремля

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле якобы не располагают информацией о каких-либо сбитых российских самолетах.

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В Кремле прокомментировали информацию об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Об этом пишет российское государственное агентство "ТАСС" 15 января.

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не располагает данными о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты Силами обороны Украины.

"Нет, информации нет", — сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков также порекомендовал журналистам обратиться за комментарием в Министерство обороны России, ссылаясь на то, что эта тема касается хода войны в Украине.

Уничтожение А-50 и Ил-22: что известно

Напомним, 14 января заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что украинские военные могли поразить два самолета Воздушно-космических сил Российской Федерации над акваторией Азовского моря.

Кроме того, командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на российские потери, опубликовав в соцсетях фото разрушенного оккупантами жилого дома. Военачальник пожелал захватчикам "гореть в аду".

"Это вам за Днепр. Пока без деталей", — написал Олещук.

Олещук намекнул на потери оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил, что бойцы Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22.

В свою очередь начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупантов предупреждали об угрозе. По ее словам, линия обороны на юге построена таким образом, чтобы враг не смог вернуться.