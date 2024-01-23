ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: перші подробиці

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, унаслідок атаки російських окупантів у Харкові пошкоджено приватний будинок. Про постраждалих поки що не повідомляють.

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Уранці 23 січня Збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

Терехов заявив, що в Харкові пролунала серія вибухів. За його даними, російські окупанти завдавали ударів по району житлової та цивільної забудови.

"Наразі знаємо про один пошкоджений будинок, інформація про постраждалих поки уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", — написав міський голова.

ЗС РФ вдарили по Харкову

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російської атаки пошкоджено приватний будинок.

"Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — повідомив він.

У Харкові пошкоджено житловий будинок

Про те, що в місті прогриміли вибухи, також повідомила Поліція Харківської області. У відомстві закликали жителів регіону перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги і не публікувати в соцмережах відео ударів.

Нагадаємо, в ніч на 22 січня ЗС РФ запустили по Україні вісім безпілотників типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони були знищені мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України.

Раніше, 18 січня, окупанти атакували Україну 33-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/13 і двома зенітними керованими ракетами С-300. Сили і засоби ЗС та ЗСУ знищили 22 російські безпілотники.