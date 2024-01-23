ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова: первые подробности

По данным главы ОВА Олега Синегубова, в результате атаки российских оккупантов в Харькове поврежден частный дом. О пострадавших пока не сообщается.

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Утром 23 января Вооруженные силы Российской Федерации совершили обстрел Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале

Терехов заявил, что в Харькове прозвучала серия взрывов. По его данным, российские оккупанты наносили удары по району жилой и гражданской застройки.

"На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов", — написал городской глава.

ВС РФ ударили по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате российской атаки поврежден частный дом.

"Осмотр мест профильными службами продолжается. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — сообщил он.

В Харькове поврежден жилой дом

О том, что в городе прогремели взрывы, также сообщила Полиция Харьковской области. В ведомстве призвали жителей региона пребывать в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео ударов.

Напомним, в ночь на 22 января ВС РФ запустили по Украине восемь беспилотников типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны были уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Ранее, 18 января, оккупанты атаковали Украину 33-мя ударными БПЛА типа Shahed-136/13 и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы и средства ВС и ВСУ уничтожили 22 российских беспилотника.