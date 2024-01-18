Более 30 Shahed и две ракеты С-300: ВС РФ атаковали мирные города Украины, есть попадания (фото)

Украинская система противовоздушной обороны уничтожила 22 вражеских БПЛА, также несколько дронов не достигли своих целей, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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В ночь с 17 на 18 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131 и управляемых ракет С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"В ночь на 18 января 2024 года оккупанты атаковали 33-мя ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской обл. — РФ, также ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области", — говорится в сообщении.

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В ПС отметили, что основными направлениями ударов были юг и север. Зато силы и средства ВС и ВСУ уничтожили 22 российских дрона, также несколько БПЛА не достигли своих целей. В частности, к отражению воздушных атак были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ.

Украинская ППО работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Взрывы в Сумской области

В Сумской областной ОГА сообщили вечером 17 января, что падение обломков БПЛА типа Shahed повлекло разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Позже в ОВА заявили, что силы ПВО уничтожили еще два российских дрона.

"В течение сегодняшнего вечернего вражеского налета силы ПВО Сумщины сбили еще два вражеских БПЛА типа "шахед". Всего, в итоге — четыре уничтоженных российских "стервятника", — говорится в сообщении.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что вечером 17 января обломки сбитого российского дрона упали на территорию фермерского хозяйства в Павлоградском районе. В результате загорелся пожар.

"Спасатели оперативно укротили огонь. Уничтожена одна постройка. В двух — побиты крыши. Люди целы", — сказал Сергей Лысак.

Украинская ПВО уничтожила четыре вражеских БПЛА в Днепропетровской области.

Кроме этого, враг ударил из артиллерии по Мировской громаде, никто не пострадал.

Последствия атаки в Павлоградском районе Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, 17 января в СМИ сообщили, что российские военные атакуют Украину с помощью бракованных "Кинжалов". С начала января Россия запустила 20 ракет, все были уничтожены.

Вечером 17 января оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего пострадали двое детей и погибла пожилая женщина. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что враг выпустил управляемую авиабомбу по Купянскому району.