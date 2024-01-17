РФ атакует Украину бракованными "Кинжалами": боевые части не взрываются, — СМИ (фото)

Боеголовка должна была бы сработать от удара о землю, однако этого в нескольких случаях не произошло. Не исключено, что в РФ решили делать больше "Кинжалов", но принести в жертву качество.

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Российская армия во время массированных обстрелов Украины применяет аэробаллистические ракеты "Кинжал". В Министерстве внутренних дел показали утилизацию боевой части боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Кировоградской области провели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Отмечается, что боевые части были обнаружены после того, как их сбила украинская противовоздушная оборона.

Боевая часть "Кинжала" Фото: мвд Украiни Боевая часть "Кинжала" Фото: МВС УКРАЇНИ Боевая часть "Кинжала" Фото: мвд Украiни

В Defense Express добавляют, что "Кинжалы" оказываются бракованными. Боевые части должны были бы сработать при падении о землю. Кроме этого должен был бы сработать контактный взрыватель отложенного действия. Однако детонатор не сработал. Боевая часть в российской аэробаллистической ракете должна взрываться после того, как пробьет препятствие.

С января российские войска запустили 20 ракет:

2 января — 10 единиц, все сбитые;

8 января — 4 единицы, без сбитых;

13 января — 6 единиц, без сбитых.

Также источники издания утверждают, что показанные Министерством внутренних дел боевые части являются далеко не всеми, которые утилизировали. Однако даже 3 случая на 20 ракет — это 15% взрывчатых частей, которые не взорвались. Ракету Х-47М2 можно считать малосерийным, если не поштучным изделием. Поэтому такой показатель бракованных частей является свидетельством ненадежности систем. Объяснением может быть то, что в РФ пренебрегают контролем качества ради увеличения производства.

Напомним, 13 января Юрий Игнат заявил, что 13 января половина запущенных "Кинжалов" не долетела.

8 января оккупанты также массово обстреляли Украину крылатыми ракетами, "Кинжалами" и С-300.