Відмова від територій: прем'єр Словаччини Фіцо назвав умови для припинення війни в Україні

Словацький політик наголосив, що Москва не віддасть території, які захопила, відтак для припинення війни ними має поступитися Київ.

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Прем’єр-міністр Словаччини натякнув, на які кроки повинна піти Україна, аби зупинити війну. За його словами, для досягнення миру Україні потрібно поступитися територією. Про це пише видання Aktuality посилаючись на слова Роберта Фіца.

Він зазначив, що не потрібно очікувати, що Росія віддасть тимчасово захоплені ними українські території. Окрім того, Роберт Фіцо заявив, начебто Україна перебуває під впливом Сполучених Штатів Америки.

Видання пише, що прем’єр-міністр Словаччини натякнув, що Україні доведеться поступити частиною своєї території.

Також він підтвердив анонсовану зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, на якій оголосить список гуманітарної допомоги та вкотре заявить, що Словаччина не передаватиме Україні озброєння.

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За словами Роберта Фіца, спільної пресконференції після цієї зустрічі не буде, адже від неї начебто відмовилася українська сторона.

Реакції на слова прем'єра Словаччини

На такі висловлювання прем’єра Словаччини відреагував голова комітету Ради із зовнішньої політики нардеп Олександр Мережко. Він написав, що заяви Роберта Фіца є "червоною лінією", яка вимагає рішучої уваги.

За його словами, у таких випадках скасовують запланований візит, а Міністерство закордонних справ робить заяву, яка покликана на захист суверенітету держави.

Також на заяву Роберта Фіца відреагували у Міністерстві закордонних справ України. Очільник міністерства Олег Ніколенко написав, що не може бути ніякого компромісу відносно територіальної цілісності.

Окрім того, Україна робить все, аби звільнити тимчасово окуповані території від російських військових. Він наголосив, що без безпеки в Україні, її не буде ні в Словаччині, ні у Європі.

Фото: Скріншот

Додамо, як писали іноземні медіа, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо планують зустрітися в Ужгороді у середу, 24 січня. Прем’єр-міністр України повідомляв, що на ній планується обговорити нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо пояснив, чому Словаччина блокує вступ України у НАТО. На його думку, це буде початком Третьої світової війни. Однак він сказав, що Словаччина не проти вступу України до ЄС, втім для цього потрібно виконати всі умови.

Раніше повідомлялося, що Словаччина підтримає вето Угорщини на допомогу Україні від Європейського Союзу.