"Повинні це зробити": Словаччина підтримає вето Угорщини на допомогу Україні від ЄС

За словами прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, його угорський колега Віктор Орбан веде "законну боротьбу", тому на саміті 1 лютого збирається підтримати позицію Будапешта.

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Словаччина ухвалила рішення підтримати вето Угорщини на надання фінансової допомоги для України на суму в 50 мільярдів євро. Про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Європейський Союз, безумовно, має допомогти Україні в її боротьбі з вторгненням Російської Федерації, однак відбуватися це має не за рахунок грошей із бюджету блоку.

Відповідно, Будапешт продовжує виступати проти того, щоб Київ отримав від ЄС 50 мільярдів євро з бюджету, адже ці гроші можна використати для виконання інших завдань, серед яких управління міграцією.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, а я вважаю, що ми повинні це зробити, ми повинні зробити це так, щоб не нашкодити бюджету ЄС. Але виділяти 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед — це порушення суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року", — заявив Віктор Орбан.

Це питання обговорюватимуть активно під час саміту ЄС, який відбудеться вже 1 лютого, але Угорщина має намір дотримуватися позиції про те, що фінансовий фонд для України необхідно відокремити від бюджету Євросоюзу.

Такої ж думки дотримується і Словаччина. Віктор Орбан напередодні зустрівся зі своїм колегою Робертом Фіцо, який заявив, що закінчити війну в Україні військовим шляхом практично неможливо, адже минуло вже практично два роки.

Тепер Братислава хоче підтримати Будапешт у його начебто боротьбі за свої інтереси, тож уряд Словаччини не вживатиме жодних заходів, які обмежували б права Угорщини, адже Віктор Орбан веде "законну боротьбу", коли виступає проти змін у бюджеті. На саміті 1 лютого Роберт Фіцо збирається підтвердити це.

"Уряд Словаччини підтримає пропозиції, які прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне", — заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що заради допомоги Україні Єврокомісія може піти на поступки Віктору Орбану. За даними журналістів, угорський прем'єр може зняти своє вето на фінансування в 50 мільярдів євро для Києва, якщо наступного року це питання буде переглянуто. Джерела стверджують, що політик може з цим погодитися.