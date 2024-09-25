Невдовзі після замаху: прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали кулю у конверті

У травні на політика вже був скоєний замах — тоді у нього кілька разів стріляли. Після цього Фіцо перебував у тяжкому стані.

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Вранці в середу, 25 вересня, під час перевірки пошти, адресованої прем'єр-міністру Роберту Фіцо, в конверті була знайдена куля. Про інцидент повідомило видання Plus 7 dní.

У повідомленні зазначається, що під час перевірки пошти співробітниками Управління із захисту конституційних посадових осіб та дипломатичних місій їх увагу привернув один конверт. Після рентгенівської перевірки там була виявлена куля. "Лист" надійшов від невідомого відправника.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, сьогодні був доставлений до Урядової канцелярії Словацької Республіки", — так прокоментували подію у пресслужбі Уряду виданню Aktualita.

Зазначений факт підтвердив представник регіональної поліції в Братиславі Міхал Зейфф. Він додав, що інцидентом займається Регіональне управління поліції.

Нагадаємо, 15 травня на прем'єр-міністра Роберта Фіцо стріляли під час візиту до міста Гандлов. Тоді на місці події пролунало кілька пострілів. Після нападу прем'єр перебував у тяжкому стані.

Стрільця затримали одразу після замаху. За інформацією деяких словацьких ЗМІ, вбити прем'єра Словаччини намагався 71-річний письменник Юрай Чинтула.

Тоді замах на Роберта Фіцо засудили місцеві та закордонні політичні діячі. Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав напад на 59-річного політика жахливим і закликав докласти зусиль, щоб насильство не стало нормою в жодній країні. Після замаху прем'єр зазначив схожість із замахом на кандидата в президенти США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Він зазначив, що обидва замахи були "як під копірку".