Словаччина збільшила постачання зброї Україні з приходом нового проросійського прем'єра

Журналісти за митними деклараціями з'ясували, що Братислава не тільки не скоротила масштаби військової допомоги, а й збільшила, якщо порівнювати з попереднім урядом.

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З появою нового проросійського прем'єр-міністра у Словаччині навіть збільшили постачання озброєнь в Україну. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію в словацьких ЗМІ.

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"Як під копірку": Роберт Фіцо порівняв замахи на себе і на Дональда Трампа (фото)

Роберт Фіцо став прем'єром Словаччини у 2023-му році. Його партія прийшла до влади під гаслами про припинення військової допомоги Києву. Однак, за словами журналістів, формально йшлося про безоплатну передачу озброєнь.

Словацькі ЗМІ за митними деклараціями встановили, що Братислава не тільки не скоротила масштаби військової допомоги, а й збільшила обсяги постачання зброї та боєприпасів, якщо порівнювати з попереднім урядом.

Нагадаємо, що США просять Ізраїль не завдавати ударів по іранських нафтових і ядерних об'єктах. Про це дипломат однієї з країн ЄС повідомив виданню The Financial Times, але уточнив, що гарантій немає. Ще один представник Євросоюзу поскаржився, що впливати на рішення Ізраїлю не є можливим.

Раніше повідомлялося, що незабаром після замаху прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали кулю в конверті. У травні на політика вже робили замах — у нього кілька разів вистрілили. Після отриманих поранень Фіцо перебував у важкому стані.