Глава правительства Словакии обозвал работников медиа "кровожадными уродами", обвинив в том, что они якобы причастны к негативной атмосфере в обществе и покушению на него, которое произошло в мае.

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо публично обозвал ряд словацких медиа "кровожадными уродами" и пообещал им ограничительные меры. Об этом пишет Politico.

Словацкий глава правительства перешел на оскорбления в адрес медиа после того, как один из журналистов спросил главу правительства о присутствии напряжения в правительственной коалиции.

Агрессивный ответ Фицо на вопросы журналистов

"С первого дня парламентских выборов вы не оставляли нас [в покое] ни на минуту. Вы пошли против нас, как кровожадные ублюдки", — сказал Фицо и выделил основные независимые словацкие медиа как Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk, которые активно критиковали его правительство, и из-за чего он прекратил с ними коммуникацию.

"Вы читаете свои статьи после себя? Не думаю, что читаете... Это — чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом", — продолжил Фицо, а затем начал обвинять журналистов в причастности к покушению на его жизнь в мае.

Словацкий премьер заявил, что медийщики только и хотят, что наносить "вред, вред и еще раз вред" и обвинил медийщиков в причастности к негативной атмосфере в обществе. Затем он начал угрожать различными ограничительными мерами для СМИ, которые, по его мнению, "делают все, что хотят ... без всякой ответственности".

"Пришло время, когда нам придется действовать", — сказал политик, добавив, что в Словакии существует "медиа-бардак", которого "не существует ни в одной другой стране ЕС". В конце своего спича Фицо заявил, что одобряет идею создания национального органа по вопросам СМИ и санкций для журналистов, которые не исправляют ошибочные статьи. Он убежден, что все журналисты должны пройти "курсы переквалификации".

Журналисты пишут, что ряд оппозиционных словацких политиков возмущенно отреагировали на такие упреки Фицо в адрес местных медиа. Депутат Зора Яурова из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" заявила, что предложенный главой правительства национальный орган по контролю за деятельностью СМИ является ничем иным, как "плохо завуалированной попыткой цензуры и ограничения СМИ, которая существует, возможно, только в Северной Корее".

Мнение Яуровой поддержала глава политической партии "За Народ" Вероника Ремишова. Политик отметила, что Фицо "далеко перешел черту, назвав журналистов "кровожадными уродами", в то время, когда общество разделено ненавистью, которую он и его друзья распространяли в течение последних нескольких лет".

Politico отмечает, что словацкие медиа находятся под давлением после возвращения Фицо к власти. Действующее правительство Словакии распустило общественный вещатель RTVS и заменило его на "Словацкое телевидение и радио" (STaR). Противники такого решения говорят, что новый канал грозит стать проправительственным рупором, и уже устраивали многократные акции протеста с участием журналистов и оппозиционных партий.

Напомним, 6 октября Фицо призвал Запад "не страдать русофобией" и считает, что именно Запад хочет войны в Украине. По его словам, война продолжается лишь потому, что западные лидеры стремятся "поставить россиян на колени" и поэтому не останавливают бои.

7 октября словацкий премьер во время своего выступления предложил "ударить по фонтану в Брюсселе". Таким образом, политик хотел, чтобы европейские политики задумались о последствиях предоставления Киеву соответствующего вооружения или разрешений для нанесения ударов вглубь РФ.