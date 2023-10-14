Вытеснит РФ из G20: США и фонды выделяют Украине деньги, так как верят в победу, — эксперт (видео)

По словам эксперта, зарубежные партнеры верят в победу Украины, поэтому и выделяют ей миллиарды долларов помощи. Одна эти деньги нужно вкладывать так, чтобы в будущем был рост зарплат и пенсий.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме 12 октября заявил, что по итогам 2023 года ожидает роста экономики минимум на 3%. Также отметил уменьшение инфляции в три раза: в 2022 году она составляла 27%, в 2023 — 8-9%. Ситуацию в экономике Украины и потребность в иностранных инвестициях прокомментировал эксперт по экономике и глава БФ "Новая страна" Андрей Новак. Эксклюзивный комментарий эксперта опубликован на Youtube-канале портала Фокус.

Новак напомнил, что в Украину поступают сотни миллиардов долларов, которые предоставляют правительства 30 стран — США, ЕС, других развитых стран — а также от всех международных организаций. По его мнению, это свидетельствует не просто о вере в украинскую победу — они в ней уверены.

"Это наиболее объективный критерий — они не просто верят, они уверены в нашей победе. Потому что если бы они не были уверены, то никто бы таких средств нам не дал. О принципе помощи Украине мы уже не один раз слышали — будет получать помощь столько, сколько надо, и так — до нашей победы. А после победы нас ждет инвестиционный и экономический бум".

Инвестиции США и других стран в Украину — детали

Нужно подумать, на что Украина тратит и будет тратить деньги, полученные от зарубежных партнеров, предостерег экономический эксперт. Можно их потратить просто на восстановление: восстановить разрушенные войной школы, детсады, мосты, объекты энергетики и тому подобное.

Однако при этом возникнет ситуация, когда "будем иметь более красивые дома и красивое окружение", но заплаты и пенсии у людей останутся на том же уровне. И возникнет вопрос — за это ли украинцы сейчас воюют?

Поэтому Новак отметил, что нужно не просто восстановить разрушенное: "это необходимое условие, но не достаточное". Вместо того чтобы остаться на существующем уровне, нужно поднять свою экономику до уровня самых развитых стран мира, считает эксперт.

В частности, следует обратиться к имеющимся ресурсам: научным, интеллектуальным, природным — и вывести экономику Украины сначала до уровня Большой двадцатки, а затем — до уровня первой десятки стран по уровню ВВП.

"Нам нужно вывести уровень нашей экономики ну хотя бы уровень первой двадцатки: заменить в первой двадцатке Россию. Это первая экономическая задача, а не просто отбывать. Следующая задача — первая десятка. Наша задача после военной победы — не просто отстроить разрушенное, а вывести на уровень ведущих экономик мира", — подчеркнул эксперт Андрей Новак.

Отметим, в Большую двадцатку входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южная Африка, Япония, Саудовская Аравия) и ЕС. Согласно данным МФВ, в 2023 году ВВП США достигнет 104 476 432 млн долл. (1 место 2023 года). На 20-м месте — Швейцария с ВВП 905,684 млн долл. На 21 месте — Польша с ВВП 842,172 млн долл. Между тем Украина на 58 месте из 213 и имеет ВВП 173,413 млн грн (между Венгрией и Кувейтом).

Страны первой десятки по ВВП в 2023 году Фото: Википедия

Напоминаем, Палата представителей США заблокировала выделение Украине 300 млн долл., которые должны были бы пойти на помощь в войне с Россией. Между тем американские чиновники планируют предоставить 50-100 млрд долл. Возможен вариант включения этих средств в общий пакет, который поступит Израилю для противостояния с террористами ХАМАС из Сектора Газа.