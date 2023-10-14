Витіснить РФ з G20: США та фонди надають Україні гроші, бо вірять в перемогу, — експерт (відео)

Зі слів експерта, закордонні партнери вірять в перемогу України, тому і виділяють їй мільярди доларів допомоги. Одна ці гроші потрібно вкладати так, щоб у майбутньому було зростання зарплат та пенсій.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 12 жовтня заявив, що за підсумками 2023 року очікує зростання економіки мінімум на 3%. Також відзначив зменшення інфляції у три рази: у 2022 році вона становила 27%, у 2023 — 8-9%. Ситуацію в економіці України та потребу в іноземних інвестиціях прокоментував експерт з економіки та голова БФ "Нова країна" Андрій Новак. Ексклюзивний коментар експерта опублікований на Youtube-каналі порталу Фокус.

Новак нагадав, що в Україну надходять сотні мільярдів доларів, які надають уряди 30 країн — США, ЄС, інших розвинутих країн — а також від усіх міжнародних організацій. На його думку, це свідчить не просто про віру в українську перемогу — вони у ній впевнені.

"Це найбільш об'єктивний критерій — вони не просто вірять, вони впевнені в нашій перемозі. Тому що якби вони не були впевнені, то ніхто б таких коштів нам не дав. Про принцип допомоги Україні ми вже не один раз чули — отримуватиме допомогу стільки, скільки треба, і так — до нашої перемоги. А після перемоги нас чекає інвестиційний та економічний бум".

Інвестиції США та інших країн в Україну — деталі

Потрібно подумати, на що Україна витрачає і витрачатиме гроші, отримані від закордонних партнерів, застеріг економічний експерт. Можна їх витратити просто на відбудову: відновити зруйновані війною школи, дитсадки, мости, об'єкти енергетики тощо.

Однак при цьому виникне ситуація, коли "будемо мати красивіші будинки, красивіше оточення", але заплати і пенсії у людей залишаться на тому ж рівні. І виникне питання — чи за це українці зараз воюють?

Тому Новак наголосив, що потрібно не просто відновити зруйноване: "це необхідна умова, але не достатня". Замість лишитись на наявному рівні, потрібно підняти свою економіку до рівня найрозвинутіших країн світу, вважає експерт.

Зокрема, варто звернутись до наявних ресурсів: наукових, інтелектуальних, природних — і вивести економіку України спершу до рівня Великої двадцятки, а потім — до рівня першої десятки країна за рівнем ВВП.

"Нам потрібно вивести рівень нашої економіки ну хоча б рівень першої двадцятки: замінити у першій двадцятці Росію. Це перше економічне завдання, а не просто відбувати. Наступне завдання — перша десятка. Наше завдання після воєнної перемоги — не просто відбудувати зруйноване, а вивести на рівень провідних економік світу", — наголосив експерт Андрій Новак.

Зазначимо, у Велику двадцятку входять 19 країн (Аргентина, Австралія, Бразилія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Великобританія, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південна Африка, Японія, Саудівська Аравія) та ЄС. Згідно з даними МФВ, у 2023 році ВВП США досягне 104 476 432 млн дол. (1 місце 2023 року). На 20-му місці — Швейцарія з ВВП 905,684 млн дол. На 21 місці — Польща з ВВП 842,172 млн дол. Тим часом Україна на 58 місці з 213 і має ВВП 173,413 млн грн (між Угорщиною та Кувейтом).

Країни першої десятки за ВВП у 2023 році Фото: Вікіпедія

Нагадуємо, Палата представників США заблокувала виділення Україні 300 млн дол., які мали б піти на допомогу у війні з Росією. Між тим американські урядовці планують надати 50-100 млрд дол. Можливий варіант включення цих коштів у спільний пакет, який надійде Ізраїлю для протистояння з терористами ХАМАС з Сектору Гази.