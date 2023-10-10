У Сенаті США хочуть передати Україні пакет допомоги на суму від 50 до 100 млрд доларів, — WSJ

За словами журналістів, сенатори вважають, що новий пакет військової допомоги необхідно буде ухвалити між 16 жовтня — 17 листопада.

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Сенатори США від Республіканської та Демократичної партій хочуть швидко ухвалити річний пакет допомоги для України на суму від 50 до 100 млрд доларів. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, у Сенаті вважають, що такий крок надішле міжнародним партнерам потужний сигнал про те, що ухвалене Палатою представників рішення 30 вересня не вплине на підтримку України Сполученими Штатами.

Крім того, як повідомляється, прихильники України в Сенаті вважають, що краще заручитися підтримкою одного великого пакета допомоги, ніж кількох менших пакетів.

Як заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, він хоче, щоб росіяни в Україні зрозуміли, що ситуація для них стає гіршою, а не кращою.

Однак, як ідеться в матеріалі, будь-який майбутній пакет допомоги може зустріти опір серед республіканців, які не хочуть надсилати додаткові мільярди в Україну і хочуть зосередитися на проблемах усередині США.

Видання пише, що проукраїнські сенатори вважають, що новий пакет військової допомоги необхідно буде ухвалити між 16 жовтня — 17 листопада. Вони висловили обережний оптимізм з цього приводу.

"Багатьом із нас здається, що в цьому є певна логіка. Так, замість того, щоб намагатися зробити це невеликими частинами, отримання яких може ставати дедалі складнішим і складнішим, давайте просто будемо відвертими з людьми щодо того, якими є довгострокові потреби, і подивимося, чи зможемо ми це зробити", — сказав сенатор-демократ Тім Кейн.

Нагадаємо, що керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що війна в Ізраїлі суттєво не вплине на постачання США зброї Україні. За його словами, зараз Україна та Ізраїль перебувають "по один бік барикад", а війна на Близькому Сході не суттєво вплине на постачання зброї партнерами.