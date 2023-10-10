В Сенате США хотят передать Украине пакет помощи на сумму от 50 до 100 млрд долларов, — WSJ

По словам журналистов, сенаторы считают, что новый пакет военной помощи необходимо будет принять между 16 октября – 17 ноября.

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Сенаторы США от Республиканской и Демократической партий хотят быстро принять годовой пакет помощи для Украины на сумму от 50 до 100 млрд долларов. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, в Сенате считают, что такой шаг пошлет международным партнерам мощный сигнал о том, что принятой Палатой представителей решение 30 сентября не повлияет на поддержку Украины Соединенными Штатами.

Кроме того, как сообщается, сторонники Украины в Сенате считают, что лучше заручиться поддержкой одного большого пакета помощи, чем нескольких пакетов поменьше.

Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, он хочет, чтобы россияне в Украине поняли, что ситуация для них становится хуже, а не лучше.

Однако, как говорится в материале, любой будущий пакет помощи может встретить сопротивление среди республиканцев, которые не хотят отправлять дополнительные миллиарды в Украину и хотят сосредоточиться на проблемах внутри США.

Издание пишет, что проукраинские сенаторы считают, что новый пакет военной помощи необходимо будет принять между 16 октября – 17 ноября. Они выразили осторожный оптимизм по этому поводу.

"Многим из нас кажется, что в этом есть некоторая логика. Так, вместо того, чтобы пытаться сделать это небольшими частями, получение которых может становиться все сложнее и сложнее, давайте просто будем откровенны с людьми о том, каковы долгосрочные потребности, и посмотрим, сможем ли мы это сделать", — сказал сенатор-демократ Тим Кейн.

Напомним, что руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что война в Израиле существенно не повлияет на поставки США оружия Украине. По его словам, сейчас Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад", а война на Ближнем Востоке не значительно повлияет на поставки оружия партнерами.