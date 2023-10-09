"Вдохновляет агрессоров": бывший вице-президент США Пенс обвинил Трампа в войне в Украине (видео)

Американский политик обратил внимание и на действия администрации Джо Байдена, которая якобы пыталась договориться с властями Ирана, что, по его мнению, создало условия для проведения беспрецедентного террористического нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс раскритиковал высказывания экс-президента США Дональда Трампа, а также кандидатов в президенты США Рона Десантиса и Вивека Рамасвами. Он обвинил их в разжигании войн в Украине и Израиле. В аккаунте в сервисе Х (Twitter) политик опубликовал видео фрагмента своего выступления для CNN.

Майк Пенс отметил, что эти участники американских политических процессов "сигнализируют об отходе Америки от роли лидера свободного мира". Такие действия, по его мнению, способны еще больше обострить ситуацию.

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"Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и Рон Десантис, говорят, что США следует отказаться от роли лидера свободного мира, это вдохновляет агрессоров и террористов", — пояснил он.

Бывший чиновник отметил, что нападение России на Украину и вторжение террористов ХАМАС на территорию Израиля были спровоцированы. По его словам, попытки администрации Джо Байдена определенным образом договориться с властями Ирана создало условия для проведения беспрецедентного террористического нападения.

Напомним, 7 октября Трамп посоветовал властям Украины отдать России "русскоязычные области". Экс-президент США заявил, что позиция главы Белого дома Джо Байдена, которая заключается в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, "приведет к третьей мировой войне". Он отметил необходимость "сохранения статус-кво в Украине". Как он считает, такой шаг не предусматривает "ничего плохого".