"Так удалось бы сохранить страну": Трамп посоветовал Украине отдать РФ русскоязычные области

Экс-президент США заявил, что позиция главы Белого дома Джо Байдена, которая заключается в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, "приведет к третьей мировой войне".

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом украинская власть якобы сможет "сохранить свою страну". Об этом экс-президент рассказал в интервью Just The News.

"Можно было бы отдать области, где люди говорят на русском языке. Тогда удалось бы сохранить страну", — говорит Трамп.

Политик добавил, что мог бы лично договориться о таком соглашении.

"Я бы договорился. Вам даже не нужно было согласовывать соглашение с Украиной. Я мог бы все сохранить так, как было. Без сделки, без потери имущества, без каких-либо потерь. Мог бы сохранить как было. И никаких войн", — заявляет бывший президент США.

Трамп предположил, что достичь этого можно за счет сохранения статус-кво в Украине. По его словам, нет ничего плохого в том, чтобы "уступить часть русскоязычных территорий, чтобы сохранить мир".

Также политик подчеркнул, что Байден "не отличался интеллектом и 30 лет назад", а его позиция, которая заключается в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Украину до победного конца, "приведет к третьей мировой войне".

Трамп добавил, что если бы ему удалось сохранить за собой пост главы государства, то эскалации украинского кризиса якобы не произошло бы.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что основной причиной начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины стали "цены на нефть".