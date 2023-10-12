Ситуация налаживается: в Кабмине считают, что экономика уже оправилась от шока войны

Валовой внутренний продукт Украины, как считают в правительстве, по итогам 2023 года возрастет минимум на 3% после адаптации к военным условиям.

Related video

После мощного спада в 2022 году, спровоцированного полномасштабным вторжением ВС РФ, украинская экономика в 2023-м демонстрирует признаки "выздоровления". Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, темпы роста потребительских цен в Украине замедлятся до 8-9% после прошлогодней инфляции в 26,6%. Об этом он сказал 12 октября, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Как объяснил глава правительства, изменения произойдут и с ВВП. Так, рост до конца 2023 года должен достигнуть 3%, ВВП ожидается более чем на 3% после падения на 29,1% в 2022 году.

Важно

Украина оказалась в кредитных долгах из-за РФ: спишет ли задолженность МВФ

"Сейчас у нас инфляция около 8-9%, по году будем видеть, но я уверен, что уровень не будет выше", — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что по итогам 2022 года падение экономики составило 30%, страна потеряла почти 30% ВВП и 35% импорта. Уровень инфляции составлял 26%, а в промышленности начался глубокий кризис. К тому же дефицит бюджета был на уровне около 20%. Но уже в 2023 году ситуацию удалось стабилизировать, в том числе благодаря международной помощи.

Теперь международные резервы нашей страны составляют рекордные в истории 40 миллиардов долларов, но дефицит бюджета все еще находится почти на прошлогоднем уровне, но его компенсируют с помощью международных партнеров.

"Если в 2022 году Украина получила 32 миллиарда долларов грантов и льготных кредитов, то в этом году это будет 42 миллиарда долларов прямого бюджетного финансирования, без военной поддержки и гуманитарной помощи. Есть понимание, что по итогам этого года рост ВВП будет в пределах 3% и более", — объяснил премьер-министр.

Важно

Госдолг Украины стремительно растет: станет ли он угрозой для Украины

Отметим, что в Международном валютном фонде (МВФ) 11 октября обнародовали новый прогноз для украинской экономики. По подсчетам аналитиков фонда, до конца 2023 года показатели экономического роста Украины в условиях войны улучшится, но на 2%, тогда как в Кабмине прогнозируют 3%.

Также напомним, чтобы Украина смогла выполнять все основные социальные обязательства в 2024 году, правительству понадобится финансовая поддержка от международных партнеров. По информации Дениса Шмыгаля, наша страна рассчитывает получить 42 миллиарда долларов от союзников. В то же время все собранные налоги государство планирует и дальше направлять на безопасность и оборону.