Украина оказалась в кредитных долгах из-за РФ: спишет ли задолженность МВФ

Представители Международного валютного фонда объяснили, предусматривает ли программа сотрудничества с Украиной списание части долга для нашей страны.

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Программа расширенного финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины не предусматривает использования механизмов для облечения обслуживания или погашения долга. Об этом сообщила в интервью изданию "Новое время" 9 октября замдиректора европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

"Сейчас наше сотрудничество с Украиной происходит только в рамках программы EFF (программа расширенного финансирования — ред). Мы не ведем переговоры о других механизмах вне этой программы", — сказала она.

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При этом она отметила, что МВФ может предоставлять определенное послабление по обслуживанию займов бедным и уязвимым странам, если они оказались в сложной ситуации. Но все зависит от того, есть ли донорские гранты, которые можно направить на возврат этих займов.

"Например, у нас есть такой фонд, который называется Фонд ограничения и преодоления последствий катастроф (CCRF). Средства фонда использовались во время пандемии для помощи 29 странам, которые оказались в трудной ситуации", — рассказала Ума Рамакришнан.

При этом глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что долговая ситуация Украины является устойчивой. Такие выводы в МВФ делают на основании четырех составляющих.

"Первое — это обязательство властей Украины придерживаться взвешенной фискальной позиции. Второе — обязательство доноров и дальше поддерживать Украину на концессионных началах. Третье — некоторые официальные доноры согласились на то, что до конца программы они не потребуют, чтобы им вернули долг. И четвертое — обязательство украинских властей реструктуризировать внешний коммерческий долг", — объяснил он.

По словам Грея, роль МВФ в этом процессе ограничена обозначением и определением макрофинансовых параметров, соблюдение которых смогло бы гарантировать устойчивость долга. Но практическая реализация такого шага лежит на плечах украинского правительства.

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"В случае Украины мы оцениваем устойчивость долга, анализируя совокупные фискальные потребности в финансировании на соответствующий период после завершения программы. Такие потребности являются суммой объема бюджетного дефицита и возврата основной суммы долга. И чтобы гарантировать устойчивость долговой ситуации, когда программа закончится, такие агрегированные финансовые потребности должны составлять от 8 до 9% ВВП в среднем на период от 2028 до 2033 года", — сказал глава миссии МВФ в Украине.

Отметим, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук недавно рассказывал Фокусу, что соотношение государственного долга к ВВП в конце текущего года приблизится к 90% и превысит 95% в конце 2024 года

Напомним, ранее стало известно, какие реформы Международный валютный фонд считает критически важными для будущего Украины. Также Фокус рассказывал, сколько денег рассчитывает получить Украина от МВФ за следующие четыре года.