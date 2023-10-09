Україна опинилася в кредитних боргах через РФ: чи спише заборгованість МВФ

Представники Міжнародного валютного фонду пояснили, чи передбачає програма співпраці з Україною списання частини боргу для нашої країни.

Related video

Програма розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України не передбачає використання механізмів для полегшення обслуговування або погашення боргу. Про це повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время" 9 жовтня заступник директора європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

"Наразі наша співпраця з Україною відбувається тільки в рамках програми EFF (програма розширеного фінансування — ред). Ми не ведемо переговори про інші механізми поза цією програмою", — сказала вона.

Важливо

Гирі на ногах і зашморг на шиї. Чому потрібно вимагати списання боргів Україні

При цьому вона зазначила, що МВФ може надавати певне послаблення з обслуговування позик бідним і вразливим країнам, якщо вони опинилися в складній ситуації. Але все залежить від того, чи є донорські гранти, які можна спрямувати на повернення цих позик.

"Наприклад, у нас є такий фонд, який називається Фонд обмеження та подолання наслідків катастроф (CCRF). Кошти фонду використовувалися під час пандемії для допомоги 29 країнам, які опинилися у важкій ситуації", — розповіла Ума Рамакрішнан.

При цьому глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що боргова ситуація України є стійкою. Такі висновки в МВФ роблять на підставі чотирьох складових.

"Перше — це зобов'язання влади України дотримуватися виваженої фіскальної позиції. Друге — зобов'язання донорів і далі підтримувати Україну на концесійних засадах. Третє — деякі офіційні донори погодилися на те, що до кінця програми вони не вимагатимуть, щоб їм повернули борг. І четверте — зобов'язання української влади реструктуризувати зовнішній комерційний борг", — пояснив він.

За словами Грея, роль МВФ у цьому процесі обмежена позначенням і визначенням макрофінансових параметрів, дотримання яких змогло б гарантувати стійкість боргу. Але практична реалізація такого кроку лежить на плечах українського уряду.

Важливо

Борги почекають. Скільки заборгувала Україна та як платитиме за кредитну допомогу

"У випадку України ми оцінюємо стійкість боргу, аналізуючи сукупні фіскальні потреби у фінансуванні на відповідний період після завершення програми. Такі потреби є сумою обсягу бюджетного дефіциту та повернення основної суми боргу. І щоб гарантувати стійкість боргової ситуації, коли програма завершиться, такі агреговані фінансові потреби мають становити від 8 до 9% ВВП у середньому на період від 2028 до 2033 року", — сказав голова місії МВФ в Україні.

Зазначимо, глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук нещодавно розповідав Фокусу, що співвідношення державного боргу до ВВП наприкінці поточного року наблизиться до 90% і перевищить 95% наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які реформи Міжнародний валютний фонд вважає критично важливими для майбутнього України. Також Фокус розповідав, скільки грошей розраховує отримати Україна від МВФ за наступні чотири роки.