Новим тарифам на комуналку бути. Що важливе відбудеться через затвердження нової програми з МВФ

В умовах невизначеності та воєнного стану Україна отримала позитивне рішення МВФ щодо нової програми фінансування. Надходження від фонду завжди передбачає виконання зобов’язань — часто непопулярних. Якою буде ціна рятівних для країни кредитних мільярдів?

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21 березня МВФ повідомив про досягнення домовленостей між українською владою та фондом щодо нової чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF), яка передбачає надання Україні $15,6 млрд. В найближчі тижні очікується затвердження програми Радою директорів Фонду. Після цього оприлюднять текст меморандуму, з якого стане відомо більше деталей, ніж повідомляє Міністерство фінансів України.

З офіційної інформації поки зрозуміло, що нова програма EFF передбачає два етапи. Перший триватиме 12-18 місяців протягом яких стоїть задача "зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом посилення мобілізації надходжень" й уникнення емісійного фінансування дефіциту бюджету.

Лише на другому етапі програми йде мова про реформи, спрямовані на відновлення і реконструкцію, підтримку вступу України до ЄС та прискорення довгострокового зростання. В повідомленні Мінфіну також уточнюють, що на цьому етапі має відбутися повернення до гнучкого обмінного курсу й згадується необхідність "покращити конкуренцію в енергетичному секторі, одночасно зменшуючи квазіфіскальні зобов’язання".

Міністр фінансів України Сергій Марченко: "Програма EFF суттєво підтримає українську економіку, фінансову систему та допоможе мобілізувати додаткові фінансові ресурси від міжнародних партнерів, що необхідні для нашої успішної боротьби з агресором" Фото: "Минфин"

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Зі скупих тез пресрелізу Фокус робить наступні висновки:

відповідно до очікувань міжнародних партнерів, активна фаза війни навряд чи закінчиться протягом 1-1,5 років, з чим, вочевидь, пов’язане встановлення першого етапу програми;

протягом 1-1,5 років Нацбанк буде утримувати фіксований курс гривні, але не можна виключати його перегляду регулятором;

Україна буде намагатися уникнути емісійного фінансування дефіциту держбюджету, тобто — викупу Нацбанком облігацій держпозики (ОВДП), як це відбувалося у 2022 році, коли регулятор придбав цінних паперів на 400 млрд грн;

бізнесу не варто очікувати будь-яких ліберальних змін у сфери оподаткування, які б могли би призвести до скорочення надходження до бюджету;

громадянам після перемоги чи навіть раніше варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію.

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Деніс Шмигаль, прем'єр-міністр України: "Планується, що програма з МВФ складається з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, які сприятимуть відновленню" Фото: Кабінет Міністрів України

"З пресрелізу зрозуміло, що, поки війна триває, ніяких особливих умов, окрім уникнення зменшення дохідної бази бюджету, не буде. А далі буде видно", — продовжує Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна.

Тобто, на думку співрозмовника Фокусу, скоріш за все, МВФ в умовах війни буде наполягати на відсутності змін у податковому режимі.

Максим Самойлюк, економіст Центру Економічної Стратегії (ЦЕС), підтверджує, що головні вимоги фонду є наступними — забезпечення стабільності податкових надходжень і відсутність податкових пільг, збереження незалежності Нацбанку та відмова від монетарного фінансування бюджету, подальша боротьба з корупцією й відмова від популістичних тарифів на електроенергію [для громадян].

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"Програма МВФ скеровує Україну у певному напрямку економічної політики – зокрема, заохочує відмову від експериментів з пільговими системами оподаткування, що може стати шкідливим для наповнення бюджету під час війни", — коментує співрозмовник Фокусу.

На його думку, важливість отримання коштів від МВФ й пов’язаних із ним інших надходжень від донорів стане додатковим стимулом для українського уряду дотримуватися зобов’язань та імплементувати необхідні реформи. Адже це буде необхідно для забезпечення стійкості країни.

"МВФ — одна з організацій, яка підтримує Україну своїм фінансуванням, але, на відміну від попередніх криз, це фінансування не є визначальним, — продовжує Дмитро Боярчук. — Однак, скоріш за все, коли справа дійде до питання прогресу у реформах, то, ймовірно, інші донори будуть брати до уваги висновки МВФ щодо прогресу реформ".

Нагадаємо, коли Україна стикалася з попередніми економічними кризами й не мала можливостей для запозичень на зовнішніх ринках МВФ, умовно кажучи, виступав "кредитором останньої надії". Проте зараз Україна отримує багатомільярдну допомогу з багатьох джерел. Відповідно до щомісячного макроекономічного та монетарного огляду НБУ за березень 2023 року, від початку повномасштабного російського вторгнення до кінця лютого 2023 року (фактично, за перший рік війни) обсяг міжнародної допомоги, яку отримала Україна, перевищив $38 млрд.

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Проте, Максим Самойлюк звертає увагу, що у МВФ оцінюють потреби України в фінансуванні у 2023 році в обсязі $40-48 млрд, а, з урахуванням нещодавнього підвищення видатків бюджету більш ніж на 500 млрд гривень, ці потреби можуть бути ще більшими.

Раніше голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів Фокусу, що у МВФ є кілька важливих вимог до України для надання фінансування.

Найголовнішими, за словами Данила Гетманцева, є наступні вимоги МВФ:

активізація ринку внутрішніх запозичень для усунення залежності від емісійного фінансування;

створення умов для послаблення валютних обмежень і проведення діагностики банків;

оновлення стратегії фінансового сектору;

врахування потреби у збільшенні видатків – критичних видатків на відновлення та соціальний захист;

збільшення податкових надходжень, зокрема, через покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до довоєнних налаштувань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у консенсус-прогнозі, який оприлюднили в ЦЕС, потреби України в фінансуванні протягом 2023 року оцінили від $44,8 млрд до $57,0 млрд (в середньому — $51,1 млрд). Опитані експерти виразили занепокоєння, що різниця між потребами в фінансуванні й анонсованою на той момент допомогою від міжнародних партнерів сягає приблизно $11 млрд. Вірогідно, досягнення угоди з МВФ й стало відповіддю на цей виклик.

Максим Самойлюк уточнює, що воєнні видатки Україна має фінансувати з власних доходів, однак кошти МВФ допоможуть покрити всі інші витрати.

Також Фокус прогнозував, що підвищення тарифів на електроенергію для населення може стати відповіддю на виклики, з якими стикнулася українська енергетика через російський енергетичний тероризм. Адже в умовах значних руйнувань енергетичної інфраструктури підтримувати неринкові тарифи для громадян стає все складніше.