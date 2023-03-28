Новым тарифам на коммуналку быть. Что важное произойдет из-за утверждения новой программы с МВФ

В условиях неопределенности и военного положения Украина получила положительное решение МВФ по новой программе финансирования. Поступление от фонда всегда предполагает исполнение обязательств — часто непопулярных. Какова будет цена спасительных для страны кредитных миллиардов?

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21 марта МВФ сообщил о достижении договоренностей между украинскими властями и фондом о новой четырехлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF), которая предусматривает предоставление Украине $15,6 млрд. В ближайшие недели ожидается утверждение программы Советом директоров Фонда. После этого будет обнародован текст меморандума, из которого станет известно больше деталей, чем сообщает Министерство финансов Украины.

По официальной информации пока ясно, что новая программа EFF предусматривает два этапа. Первый продлится 12-18 месяцев, в течение которых стоит задача "укрепления фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений" и избегания эмиссионного финансирования дефицита бюджета.

Только на втором этапе программы идет речь о реформах, направленных на восстановление и реконструкцию, поддержку вступления Украины в ЕС и ускорение долгосрочного роста. В сообщении Минфина также уточняют, что на этом этапе должен произойти возврат к гибкому обменному курсу и упоминается необходимость "улучшить конкуренцию в энергетическом секторе, одновременно уменьшая квазифискальные обязательства".

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Из скупых тезисов пресс-релиза Фокус делает следующие выводы:

согласно ожиданиям международных партнеров, активная фаза войны вряд ли закончится в течение 1-1,5 лет, с чем, по-видимому, связано установление первого этапа программы;

в течение 1-1,5 лет Нацбанк будет удерживать фиксированный курс гривны, но нельзя исключать его пересмотр регулятором;

Украина будет пытаться избежать эмиссионного финансирования дефицита госбюджета, то есть выкупа Нацбанком облигаций госзайма (ОВГЗ), как это происходило в 2022 году, когда регулятор приобрел ценные бумаги на 400 млрд грн;

бизнесу не следует ожидать каких-либо либеральных изменений в сфере налогообложения, которые могли бы привести к сокращению поступления в бюджет;

гражданам после победы или даже раньше следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию.

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"Из пресс-релиза понятно, что пока война продолжается, никаких особых условий, кроме избежания уменьшения доходной базы бюджета, не будет. А дальше будет видно", — продолжает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.

То есть, по мнению собеседника Фокуса, скорее всего, МВФ в условиях войны будет настаивать на отсутствии изменений в налоговом режиме.

Максим Самойлюк, экономист Центра Экономической Стратегии (ЦЭС), подтверждает, что главные требования фонда следующие — обеспечение стабильности налоговых поступлений и отсутствие налоговых льгот, сохранение независимости Нацбанка и отказ от монетарного финансирования бюджета, дальнейшая борьба с коррупцией и отказ от популистских тарифов [для граждан].

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" Программа МВФ направляет Украину в определенном направлении экономической политики – в частности, поощряет отказ от экспериментов по льготным системам налогообложения, что может стать вредным для наполнения бюджета во время войны", — комментирует собеседник Фокуса.

По его мнению, важность получения средств от МВФ и связанных с ними других поступлений от доноров станет дополнительным стимулом для украинского правительства соблюдать обязательства и имплементировать необходимые реформы. Ведь это будет нужно для обеспечения устойчивости страны.

"МВФ — одна из организаций, которая поддерживает Украину своим финансированием, но, в отличие от предыдущих кризисов, это финансирование не выступает определяющим, — продолжает Дмитрий Боярчук. — Однако, скорее всего, когда дело дойдет до вопроса прогресса в реформах, то, вероятно, другие доноры будут принимать во внимание выводы МВФ о прогрессе реформ".

Напомним, когда Украина сталкивалась с предыдущими экономическими кризисами и не имела возможностей для заимствований на внешних рынках МВФ, условно говоря, выступал "кредитором последней надежды". Однако сейчас Украина получает многомиллиардную помощь из многих источников. Согласно ежемесячному макроэкономическому и монетарному обзору НБУ за март 2023 года, с начала полномасштабного российского вторжения к концу февраля 2023 года (фактически за первый год войны) объем международной помощи, которую получила Украина, превысил $38 млрд.

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Однако Максим Самойлюк обращает внимание, что в МВФ оценивают потребности Украины в финансировании в 2023 году в объеме $40-48 млрд, а с учетом недавнего повышения расходов бюджета более чем на 500 млрд гривен эти потребности могут быть еще больше.

Ранее глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал Фокусу, что у МВФ есть несколько важных требований к Украине для предоставления финансирования.

Самыми главными, по словам Даниила Гетманцева, следующие требования МВФ:

активизация рынка внутренних заимствований для устранения зависимости от эмиссионного финансирования;

создание условий для ослабления валютных ограничений и диагностики банков;

обновление стратегии финансового сектора;

учет потребности в увеличении расходов – критических расходов на восстановление и социальную защиту;

увеличение налоговых поступлений, в частности, через улучшение администрирования доходов и возврат налоговой политики к довоенным настройкам.

Напомним, ранее Фокус писал, что в обнародованном в ЦЭС консенсус-прогнозе потребности Украины в финансировании в течение 2023 года оценили от $44,8 млрд до $57,0 млрд (в среднем — $51,1 млрд). Опрошенные эксперты выразили обеспокоенность, что разница между потребностями в финансировании и анализированной на тот момент помощью от международных партнеров достигает примерно $11 млрд. Вероятно, достижение соглашения с МВФ и стало ответом на этот вызов.

Максим Самойлюк уточняет, что военные расходы Украина должна финансировать по своим доходам, однако средства МВФ помогут покрыть все остальные расходы.

Также Фокус прогнозировал, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать ответом на вызовы, с которыми столкнулась украинская энергетика из-за российского энергетического терроризма. Ведь в условиях значительных разрушений энергетической инфраструктуры поддерживать нерыночные тарифы для граждан становится все труднее.