Цена света: повысят ли тарифы на электроэнергию для граждан для поддержки энергетики

Из-за тяжелого положения в энергетике, вызванного российским ракетным терроризмом, в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения. Когда и как могут вырасти тарифы — разбирался Фокус.

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В Украине во время войны существенно изменился спрос на электроэнергию, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре " Черная дыра. Сколько средств вытащил из Украины российский энергетический терроризм ".

Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства "IBI-Рейтинг" в комментарии Фокусу напоминает, что в 2020 году структура конечного потребления энергоресурсов в Украине была следующей:

промышленность: 33,4%;

домохозяйства: 28,5%;

транспорт: 16,8%;

сектор услуг: 10,2%;

прочее: 11,1%.

Во время войны пропорции поменялись. По информации Максима Билявского, энергетического эксперта, во время полномасштабной войны спрос на электроэнергию в Украине упал примерно на 35%, а в структуре потребления наибольшая доля стала принадлежать домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене.

Напомним, граждане Украины во время войны платят за электроэнергию от 1,44 грн до 1,68 грн за кВт⋅час, в зависимости от объема потребления. В то время как для большинства бизнесов кВт·ч стоит около 5-7 грн и выше.

Белявский объясняет, что из-за льготных тарифов для населения растет финансовая нагрузка на энергетический сектор, которая должна покрываться за счет повышения цены для промышленных предприятий. Кроме этого, собеседник подчеркивает, что при нынешнем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте. Таким образом, вызванные враждебными обстрелами технические проблемы в энергосекторе влекут за собой финансовую пропасть, дополнительно создающую риски для эксплуатации.

Во время войны население, а не промышленность, стало главным потребителем электроэнергии в Украине Фото: Из открытых источников

В этом контексте Максим Белявский акцентирует внимание на трех важных для дальнейшего выживания энергосистемы шагах:

достижение финансовой ликвидности энергорынков и устранение искусственных искажений, существовавших до начала полномасштабного вторжения;

повышение культуры потребления и уменьшение энергоемкости промышленных предприятий;

Техническая децентрализация, диверсификация и диджитализация объектов энергетической отрасли.

В первом пункте собеседник Фокуса, очевидно, подразумевает необходимость повышения тарифов для населения, о чем эксперты по энергетике говорили в течение нескольких лет накануне войны. То есть, еще в 2021 году по оценкам экспертов, в 2022-2023 годах справедливая стоимость электроэнергии для граждан должна была составлять 3,5-4 грн/КВт·ч. А сейчас с учетом инфляции и разрушения энергетической инфраструктуры рыночная цена может быть еще больше.

Ради поддержки населения, страдающего войной и снижением доходов, власти на время военного положения отказались от повышения тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию для граждан. Однако именно сейчас появляется окно возможностей для пересмотра тарифов на электроэнергию для населения, которые были заморожены до 31 марта 2023 года.

СМИ уже рассматривают возможные сценарии. В частности, граждан пугают повышением тарифов на электроэнергию в четыре раза — то есть до 5,76-6,72 кВт·ч.

Как пояснил в своем Telegram-канале Олег Попенко, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, в четыре раза больше по сравнению с ценой для бытового потребителя является расчетная стоимость электроэнергии. Но, по мнению эксперта, тарифы на электроэнергию могут повысить где-то на 30-40% до 2,3-2,5 грн за кВтч и возможно даже введут градуированные тарифы в зависимости от объемов потребления.

Ранее Фокус писал, что глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский пояснил, что расчет тарифов на свет будет производиться с учетом разрушений в энергетической сфере. По его мнению, из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично, как раньше, покрывать разницу в стоимости электроэнергии и государство вынуждено искать выход из этой ситуации.

Также со ссылкой на советника премьер-министра Украины Юрия Бойко Фокус сообщал, что украинское правительство разработало десять вариантов изменения тарифов на электроэнергию, но окончательного решения все еще нет из-за опасений недовольства среди потребителей. С другой стороны, смотря на героические усилия энергетиков, оперативно возобновляющих энергоснабжение в сложных условиях, большинство граждан могут отнестись к повышению тарифов с пониманием, ведь от этого зависит выживание пострадавшего от террористических атак энергосектора и качество услуг.

Энергетиков, упорно восстанавливающих уничтоженные энергосети, граждане воспринимают как героев. Возможно, поэтому отнесутся к повышению тарифов с пониманием.

Примечательно, что некоторые аналитики, прогнозируя уровень инфляции в Украине на 2023 год, в качестве базового сценария уже рассматривают повышение тарифов для населения. В частности, директор аналитического департамента и главная экономистка инвесткомпании Dragon Capital в комментарии Фокуса рассказала об ожидании роста тарифов на коммунальные услуги на 20% в этом году.