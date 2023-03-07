На пенсії вистачить: скільки мільярдів Україна отримає від МВФ та країн-партнерів

За словами народного депутата та голови податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, в межах нової програми з МВФ Україна вже цього року отримає $5 млрд, а від країн-партнерів та фінансових організацій – понад $50 млрд.

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Нова програма України з МВФ передбачає фінансування у сумі $15 млрд, з яких $5 млрд. Україна отримає вже у 2023 році. Про це Фокусу в ексклюзивному інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми не отримуємо зараз коштів від фонду, але успішне виконання моніторингової програми передбачає перехід до наступного етапу — розробки нової кредитної програми з МВФ, по якій ми плануємо завершити перемовини вже у цьому місяці (у нас заплановані зустрічі у Варшаві з представниками МВФ з 8 по 15 березня). Параметри нової програми – $15 млрд на 4 роки і на цей рік – $5 млрд", — повідомив Данило Гетманцев.

За його словами, наступна програма з МВФ була озвучена після приїзду у лютому Кристаліни Георгієвої до Києва.

"На зустрічі з директором-розпорядником МВФ, до речі, було чітко зазначено щодо недоцільності будь-яких податкових експериментів і карколомних ідей в оподаткуванні. Це було конкретно підкреслено на зустрічі. І було підтверджено, що нова програма з МВФ буде", — каже Гетманцев.

Народний депутат підкреслив, що у МВФ є кілька важливих вимог до України для надання фінансування.

Найголовнішими, за словами Данила Гетманцева, є такі вимоги МВФ:

активізація ринку внутрішніх запозичень для усунення залежності від емісійного фінансування;

створення умов для послаблення валютних обмежень і проведення діагностики банків;

оновлення стратегії фінансового сектору;

врахування потреби у збільшенні видатків – критичних видатків на відновлення та соціальний захист;

збільшення податкових надходжень, зокрема, через покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до довоєнних налаштувань.

"Крім цього, МВФ пропонує запуск в Україні нового інструменту – Mid-term revenue strategy–документу, що має визначати політику державних доходів на найближчі 5 років. Власне, зазначена стратегія була вже розроблена в межах Плану відновлення України від наслідків війни. Але вона потребує формалізації та затвердження. Також МВФ наполягає на утриманні від будь-яких кроків, спрямованих на зменшення податкових надходжень. І йдеться про продовження реформ, спрямованих на зміцнення публічного управління, боротьбу з корупцією і забезпечення верховенства права", — пояснив Данило Гетманцев.

За словами голови податкового комітету, Україна також розраховує на іншу фінансову допомогу – від низки країн-партнерів. Зокрема, США виділяють для України $45 млрд, Євросоюз – $18 млрд, країни G7 – $39 млрд, Норвегія – $7,5 млрд, Японія – $5,5 млрд, Світовий банк – $2,5 млрд.

"Загалом на 2023 рік нам потрібно $55 млрд додаткового фінансування ($38 млрд на бюджет та $17 млрд — Fast Recovery). Вже знаємо, що кошти на фінансування бюджету будуть, і почуваємось впевнено, на швидке відновлення – вже є вагома частина", — повідомив Данило Гетманцев.

Раніше Фокус писав, що президент США під час візиту до Києва заявив про відправлення боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Також Фокус повідомляв, що країни G7 планують надати ключову підтримку зусиллям України щодо отримання доступу до фінансування Міжнародного валютного фонду до кінця березня.