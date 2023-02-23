16 млрд доларів: країни G7 допоможуть Україні отримати гроші від МВФ, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що цього тижня уряди країн G7 офіційно доручать своїм посадовим особам активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації амбітної програми.

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Країни G7 планують надати ключову підтримку зусиллям України щодо отримання доступу до фінансування Міжнародного валютного фонду до кінця березня. Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що міністр фінансів США Джанет Йеллен останніми днями обговорювала програму кредитування з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Кредитор із Вашингтона та Україна вивчають багаторічний пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів.

Журналісти вважають, що цього тижня уряди країн G7 офіційно доручать своїм посадовим особам активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації амбітної програми.

Повідомляється, що уряд президента України Володимира Зеленського прагне укласти нову угоду вже наступного місяця з метою отримати 5 млрд доларів протягом року.

У матеріалі сказано, що через рік після початку повномасштабної війни з Росією Україна гостро потребує доступу до фінансування. Так, ЗС РФ знищили більшість національної промислової бази, сильно ускладнили експорт зерна, і навіть пошкодили інфраструктуру. Це спричинило економічний спад приблизно на 30% минулого року.

Георгієва, яка цього тижня відвідала Київ для зустрічі з українською владою, заявила, що МВФ готовий надати значну економічну підтримку в рамках нової повноцінної кредитної програми.

"Міжнародне співтовариство й надалі відіграватиме життєво важливу роль у підтримці України, у тому числі для задоволення великих потреб у фінансуванні у 2023 році та в наступний період", — заявила Георгієва.

Допомога від МФВ

Видання пише, що на сьогодні Україна отримала допомогу МВФ у розмірі 2,7 млрд доларів у рамках інструменту швидкого фінансування минулого року після того, як Росія розпочала своє вторгнення. Щоб полегшити повноцінну угоду, Київ та МВФ вже співпрацюють у угоді про безготівковий моніторинг, що розглядається як попередня умова для багатомільярдної кредитної програми.

Раніше у Міністерстві фінансів зазначили, що розподіл повернення Україною кредитів, наданих країнами Європейського Союзу, є "цілком рівномірними". 2023 року Україні буде виділено як грантові кошти, так і кредитні.

Ще нагадаємо, що Reuters заявило, що Румунія стурбована поглибленням Україною гирла Дунаю. За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, румунська сторона була проінформована про проведення робіт ще у серпні минулого року. Україна не порушила жодних міжнародних домовленостей, поглибивши канал гирла "Швидке" на Дунаї задля збільшення експорту продовольства.