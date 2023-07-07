МВФ оприлюднив умови наступного траншу для України: перелік та терміни виконання

Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами МВФ. Одним із пунктів є повернення довоєнного режиму оподаткування.

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Міжнародний валютний фонд 7 липня оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування. Про це повідомило Міністерство фінансів, опублікувавши оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ.

Згідно з цим документом, Україна взяла на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами, щоб отримати наступні транші від фонду.

Так, до кінця вересня 2023 року Україна має виконати одразу два структурні маяки МВФ:

Відновити дію статей Бюджетного кодексу, які дозволять підготувати середньострокове бюджетне планування, а також розробити боргову стратегію та обмеження ризиків за гарантіями. Розробити концепцію з пропозиціями щодо стримування потенційних фіскальних ризиків, пов'язаних з програмою доступних кредитів "5-7-9".

До кінця жовтня 2023 року Україна має ще два маяки:

Державні податкова і митна служби мають розробити комплексні короткострокові та середньострокові плани дій, які будуть включені до загальної Національної стратегії доходів. Має бути обрано і призначено наглядову раду "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

Також, ще по одному маяку МВФ погодився зробити виняток. Фонд надав додатковий час для ухвалення закону №8401 про повернення до довоєнного податкового режиму. Але, при цьому МВФ розраховує на ухвалення закону до кінця липня.

Решта 13 структурних маяків залишилися незмінними.

Загалом Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ у межах 15-мільярдної програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, 30 червня, в Україні повертають довоєнні податки та перевірки. Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт №8401, який є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Ще на початку 2023 року у пресслужбі Міністерства фінансів заявляли, що ухвалення законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.