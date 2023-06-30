ФОПам в Україні повертають довоєнні податки та перевірки: коли чекати змін

Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт, який є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

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У п'ятницю, 30 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування з 1 серпня 2023 року єдиного податку у 2%. Крім того, з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Що зміниться

У перший день серпня зникне 2%-й єдиний податок (ЄП). Процес переходу з 2% відбуватиметься таким чином:

у платників 2%-го єдиного податку буде право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП і вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не зазначить бажану систему, платник 2%-го ЄП буде автоматично переводитися на систему, на якій перебував до обрання 2%-го ЄП;

нові суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2%-й ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматично відновлюються права та обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено;

платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 р. на спрощену систему на свій вибір шляхом подання заяви. У разі подання заяви до 1 жовтня такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.

Що буде з перевірками бізнесу

Планові документальні перевірки, можливо, торкнуться платників податків, які здійснюють діяльність у сфері:

виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

фінансів і платіжних послуг.

Також бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, скоєних у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року.

Чому в бізнесу відбирають пільги

Ще на початку 2023 року у пресслужбі Міністерства фінансів заявляли, що ухвалення законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

У рамках співпраці з фондом Україна також взяла на себе зобов'язання не тільки повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг або винятків, які б зменшували податкову базу.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чи можливе скасування всіх податків в Україні під час війни. Глава держави скасував, що йому подобається така ідея, але пояснив, що наразі провести таку реформу неможливо з низки причин.