Гири на ногах и удавка на шее. Почему нужно требовать списания долгов Украине

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Может ли Украина претендовать на применение программ МВФ по списанию долга, в частности — Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC initiative, Heavily indebted poor countries initiative)?

И когда закроется окно возможностей для Украины по списанию долга?

И сможет ли наша власть воспользоваться возможностью войти в историю с помощью принятия "киевского протокола" по списанию долгов экономик, пострадавших от войн?

Начну со второго вопроса.

Окно возможностей для Украины закроется в 2024 году, так как на данный временной период МВФ прогнозирует наш экономический рост.

А замок на это "окно" повесят в 2025-м, когда темп прироста ВВП в Украине по оценкам фонда превысит 5%.

Почему? Очень простой ответ: еще не было ни единого случая списания долгов для страны, ВВП которой растет на уровне более 5%.

Что вполне логично — списывать долги нужно на фазе острого кризиса, а не тогда, когда начинается восстановление. Разные переговорные позиции.

А теперь перейдем к первому вопросу — имеет ли Украина право на такое списание.

Для меня это самоочевидный факт: война, потеря территорий, четверти населения в виде мигрантов, разрушенные активы. Геополитический форс-мажор.

И за этот форс-мажор должны платить не только украинцы, но и мировая система безопасности, которая не выполнила своих обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму.

Платить должны не только мы как заемщики, но и кредиторы. Это должны быть взаимные убытки.

Но так как у нас в стране очень много ментальных мазохистов, которые твердят о погашении долга даже на фоне разрушенной страны, приведу аналитику МФВ.

МВФ должен понять проблемы Украины - не понять их просто невозможно Фото: dailysabah.com

Аналитические данные взяты из работ Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ:

"Во второй половине 1990-х годов стало понятно, и это было, в частности, признано и официальными кредиторами, что состояние внешней задолженности ряда стран с низкими доходами становится чрезвычайно тяжелым. В таких случаях даже полномасштабное применение традиционных механизмов переоформления и сокращения задолженности в сочетании с дальнейшим предоставлением льготного финансирования и проведением обоснованной экономической политики не позволяло достичь устойчивого уровня внешнего долга в разумные сроки и без дополнительной внешней поддержки.

Утвержденная в сентябре 1996 года Инициатива HIPC представляет собой всеобъемлющий, комплексный и координированный подход, который был разработан совместными усилиями МВФ и Всемирного банка в целях решения указанных выше проблем в области внешнего долга в бедных странах с высоким уровнем задолженности.

После достижения страной соответствия указанному набору критериев, Исполнительный совет МВФ и Совет директоров Всемирного банка принимают официальное решение о праве этой страны на облегчение бремени задолженности, и международное сообщество берет на себя обязательство сократить ее долг до уровня, который считается устойчивым. Данный этап в рамках Инициативы HIPC называется моментом принятия решения.

После того как страна достигла момента принятия решения, она может немедленно начать получать промежуточную помощь в виде облечения бремени платежей по обслуживанию долга, по которым наступает срок. Следующей стадией является момент завершения, в который ожидается предоставление всего облечения бремени задолженности.

В рамках Парижского клуба процедуры коллективного переоформления официального двустороннего долга разрабатывались с 1950-х годов, когда Аргентина обратилась к своим кредиторам на двустороннем уровне. В период с 1956 года по 2011 год было заключено 426 соглашений с 89 различными странами, а сумма долга, прошедшего через оформление на базе соглашений Парижского клуба, составила 563 млрд долларов.

Постоянный секретариат Клуба организован при Казначействе Франции, а его председателем является должностное лицо Казначейства высокого ранга.

В 1980-е годы постепенно росло понимание того, что некоторые бедные страны с высоким уровнем задолженности сталкиваются с проблемами платежеспособности, а также с проблемами ликвидности.

С течением времени Парижский клуб предоставлял все более льготные условия переоформления долга странам с низкими доходами.

Степень сокращения задолженности по коммерческим требованиям постепенно повышалась:

- торонтские условия (1988 год — сокращение долга на 33,33 процента);

- лондонские условия (1991 год — сокращение долга на 50 процентов);

- неапольские условия (1995 год — сокращение долга на 50–67 процентов);

- лионские условия (1996 год — сокращение долга на 80 процентов);

- кельнские условия (1999 год — сокращение на 90 и более процентов, когда это необходимо в рамках Инициативы HIPC).

В октябре 2003 года кредиторы Парижского клуба приняли "Эвианский подход" с целью большей адаптации подходов к потребностям дебиторов, не охватываемых HIPC".

Отмечу от себя, что удачное решение Парижского клуба кредиторов откроет нам возможности по списанию долга в рамках Лондонского клуба кредиторов.

Может ли Украина претендовать на включение в программу списания долга по методологии HIPC?

Государственный долг в ближайшее время достигнет 130-140 млрд дол или 100% ВВП. Для расчета нам нужна чистая приведенная стоимость (ЧПС).

С учетом того, что значительная часть наших долгов кратко-и-среднесрочная, показатель ЧПС не будет кардинально отличаться от номинального значения.

Показатель экспорта у нас будет на уровне 50 млрд дол, а доходная часть бюджета (без международной финпомощи) — на уровне 40 млрд. дол.

Пороговое значение ЧПС к экспорту составит выше 200% (а надо 150%).

Пороговое значение ЧПС к бюджетным доходам — на уровне 250%.

То есть мы полностью соответствуем критерию списания долга по процедуре HIPC. Ее надо просто инициировать.

Более того, я уверен, что Украина может стать инициатором принятия на Международном уровне нового "Киевского протокола" по списанию долгов стран, пострадавших от войны.

Это может быть глобальной инициативой президента Украины на уровне таких структур, как ОЭСР, МВФ, ВБ, Парижский клуб 19 стран, G20.

Более того, именно сейчас Индия по поручению Двадцатки и МВФ разрабатывает новый протокол по облегчению долгового бремени бедных стран мира.

Крайне важно, чтобы заместитель нашего министра иностранных дел, которая отправляется в Дели, провела переговоры на эту тему.

Киевский протокол мог бы включать в себя следующие параметры:

- списание 100% долга Украины в рамках Парижского клуба кредиторов;

- списание 50% долга — в рамках Лондонского клуба кредиторов;

- снижение ставки обслуживания долга по еврооблигациям до EURIBOR и LIBOR (сейчас 2,8% и 5%), но не выше текущей ставки обслуживания.

Суммарно, долговое бремя для Украины должно быть понижено минимум до 50% ВВП, то есть до 70 млрд дол. в эквиваленте.

Война привела к чудовищным разрушениям в Украине. Если не списать долги - нам не выжить

Почему вопрос списания долга для Украины так необходим для нашего будущего?

Если этого не сделать, то огромный госдолг в размере более 100% ВВП будет отвлекать основные бюджетные ресурсы на его обслуживание.

Это гири на наших ногах и удавка на шее.

Мы будем тратить из центрального бюджета только на выплату процентов в два раза больше, чем на медицину или образование.

То есть большие долги = маленькие расходы на социальный капитал и низкие расходы на стимулирование экономики, в том числе критическую инфраструктуру.

Такая страна не будет интересна инвесторам.

То есть у нас не будет двух важнейших драйверов роста: ни внутреннего платежеспособного спроса, ни капитальных инвестиций.

А демографического и инновационного факторов роста у нас уже нет.

Низкие темпы роста для нас = медленному умиранию страны.

То есть это вопрос выживания нации, а не просто разговор о деньгах.

Ну а ответ на третий вопрос — сможет ли наша власть стать инициатором принятия "киевского протокола", мы получим уже в ближайшее время.

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