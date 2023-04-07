Война загнала Украину в колоссальные долги. Почему не ставят вопрос об их списании?

Related video

Практика списания долгов действует давно, но не для нас

Помните анекдот – как дети подсматривали в спальню к родителям и спрашивали: "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу???"

Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:

Страна / Год / Списанная сумма / % госдолга / Кредитор

Греция, 2012, €107 млрд, 50%, Клуб кредиторов Аргентина, 2005 — 2010 г., > $65 млрд, 75%, МВФ Польша, 1991, $25 млрд, 75%, Западные кредиторы Куба, 2015 г., $32 млрд, Россия Ирак, 2004-2008 г., $26 млрд, 80%, Кредиторы Нигерия, 2005 г., $18 млрд, 60%, Парижский клуб Замбия, 2006, $6 млрд, 100% МВФ Либерия, 2010, $5 млрд, 97%, МВФ, ВБ Кот-д'Ивуар, 2012, $4,4 млрд, 70%, МВФ, ВБ Эквадор 2008, $3,2 млрд, 30% МВФ, ВБ Бангладеш, 2010 г., $1,5 млрд, Япония Уганда, 1998, $1 млрд, 50%, МВФ

Украину нашли? )

Как видите, списание долгов – существующая практика у мировых кредиторов.

Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.

Мы ведь не хотим, чтобы наши дети унаследовали эти долги?

У Украины – уникальная ситуация.

До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе.

К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд долларов (45,2% прогнозируемого ВВП)

Для сравнения:

Греция 193% ВВП

Италия 145% ВВП

Франция 113% ВВП

ЕС – 88% ВВП

Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.

Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но, если не дай Бог, мы не победим, война придет в Европу и, в сущности, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.

Возобновление страны значительно увеличит долг Украины Фото: DW

Война — очень дорогое занятие.

На 31 января 2023 года госдолг составил уже $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.

Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП.

Но почему (???) не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично?

Объясните, пожалуйста!

Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну-банкрота:

с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)

к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и останутся без работы на гражданке)

с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (самый высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес – банкротом).

Плюс колоссальные долги, которые отдавать и нам, и нашим следующим поколениям.

Дефолт просто неизбежен!

Как следствие – нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения.

Кредиторы вообще ничего не получат.

В принципе, как и все мы…

У меня ко всем главный вопрос, у нас есть наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?

Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списание госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5-10 лет.

Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?

Источник

Важно