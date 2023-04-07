Война загнала Украину в колоссальные долги. Почему не ставят вопрос об их списании?
"Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5-10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?" Мнение.
Практика списания долгов действует давно, но не для нас
Помните анекдот – как дети подсматривали в спальню к родителям и спрашивали: "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу???"
Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:
Страна / Год / Списанная сумма / % госдолга / Кредитор
- Греция, 2012, €107 млрд, 50%, Клуб кредиторов
- Аргентина, 2005 — 2010 г., > $65 млрд, 75%, МВФ
- Польша, 1991, $25 млрд, 75%, Западные кредиторы
- Куба, 2015 г., $32 млрд, Россия
- Ирак, 2004-2008 г., $26 млрд, 80%, Кредиторы
- Нигерия, 2005 г., $18 млрд, 60%, Парижский клуб
- Замбия, 2006, $6 млрд, 100% МВФ
- Либерия, 2010, $5 млрд, 97%, МВФ, ВБ
- Кот-д'Ивуар, 2012, $4,4 млрд, 70%, МВФ, ВБ
- Эквадор 2008, $3,2 млрд, 30% МВФ, ВБ
- Бангладеш, 2010 г., $1,5 млрд, Япония
- Уганда, 1998, $1 млрд, 50%, МВФ
Украину нашли? )
Как видите, списание долгов – существующая практика у мировых кредиторов.
Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.
Мы ведь не хотим, чтобы наши дети унаследовали эти долги?
У Украины – уникальная ситуация.
До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе.
К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд долларов (45,2% прогнозируемого ВВП)
Для сравнения:
- Греция 193% ВВП
- Италия 145% ВВП
- Франция 113% ВВП
- ЕС – 88% ВВП
Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.
Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но, если не дай Бог, мы не победим, война придет в Европу и, в сущности, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.
Война — очень дорогое занятие.
На 31 января 2023 года госдолг составил уже $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.
Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП.
Но почему (???) не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично?
Объясните, пожалуйста!
Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну-банкрота:
- с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)
- к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и останутся без работы на гражданке)
- с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (самый высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес – банкротом).
Плюс колоссальные долги, которые отдавать и нам, и нашим следующим поколениям.
Дефолт просто неизбежен!
Как следствие – нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения.
Кредиторы вообще ничего не получат.
В принципе, как и все мы…
У меня ко всем главный вопрос, у нас есть наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?
Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списание госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5-10 лет.
Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?Важно