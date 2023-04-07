Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война Восстановление Украины после войны

Война загнала Украину в колоссальные долги. Почему не ставят вопрос об их списании?

"Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5-10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?" Мнение.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор экономических программ Украинского института будущего
eye 148
долги Украины, госдолг, экономика, война, гривна
Война – занятие очень дорогое, и она многократно увеличивает государственный долг Украины
Related video

Практика списания долгов действует давно, но не для нас

Помните анекдот – как дети подсматривали в спальню к родителям и спрашивали: "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу???"

Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:

Страна / Год / Списанная сумма / % госдолга / Кредитор

  1. Греция, 2012, €107 млрд, 50%, Клуб кредиторов
  2. Аргентина, 2005 — 2010 г., > $65 млрд, 75%, МВФ
  3. Польша, 1991, $25 млрд, 75%, Западные кредиторы
  4. Куба, 2015 г., $32 млрд, Россия
  5. Ирак, 2004-2008 г., $26 млрд, 80%, Кредиторы
  6. Нигерия, 2005 г., $18 млрд, 60%, Парижский клуб
  7. Замбия, 2006, $6 млрд, 100% МВФ
  8. Либерия, 2010, $5 млрд, 97%, МВФ, ВБ
  9. Кот-д'Ивуар, 2012, $4,4 млрд, 70%, МВФ, ВБ
  10. Эквадор 2008, $3,2 млрд, 30% МВФ, ВБ
  11. Бангладеш, 2010 г., $1,5 млрд, Япония
  12. Уганда, 1998, $1 млрд, 50%, МВФ

Украину нашли? )

Как видите, списание долгов – существующая практика у мировых кредиторов.

Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.

Мы ведь не хотим, чтобы наши дети унаследовали эти долги?

У Украины – уникальная ситуация.

До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе.

К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд долларов (45,2% прогнозируемого ВВП)

Для сравнения:

  • Греция 193% ВВП
  • Италия 145% ВВП
  • Франция 113% ВВП
  • ЕС – 88% ВВП

Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов.

Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но, если не дай Бог, мы не победим, война придет в Европу и, в сущности, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.

война, разрушения в мариуполе, обстрелы мариуполя, мариуполь Fullscreen
Возобновление страны значительно увеличит долг Украины
Фото: DW

Война — очень дорогое занятие.

На 31 января 2023 года госдолг составил уже $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства.

Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП.

Но почему (???) не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично?

Объясните, пожалуйста!

Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну-банкрота:

  • с нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году)
  • к 30% безработицы прибавятся сотни тысяч вернувшихся воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и останутся без работы на гражданке)
  • с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (самый высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес – банкротом).

Плюс колоссальные долги, которые отдавать и нам, и нашим следующим поколениям.

Дефолт просто неизбежен!

Как следствие – нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения.

Кредиторы вообще ничего не получат.

В принципе, как и все мы…

У меня ко всем главный вопрос, у нас есть наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами?

Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списание госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5-10 лет.

Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?

Источник

Важно
МВФ – не панацея. Как сработают деньги, которые Украина берет в долг
МВФ – не панацея. Как сработают деньги, которые Украина берет в долг