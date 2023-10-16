"Хотіли б забути про війну": Україні дедалі важче отримати фінансову допомогу Заходу, — Мінфін

За словами профільного міністра Сергія Марченка, Києву доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб отримати підтримку від міжнародних партнерів.

Related video

Україні тепер дедалі важче заручитися міжнародною фінансовою підтримкою, оскільки чиновники з ключових країн-союзників починають приділяти більше часу майбутнім виборам. Невигідно нашій країні і посилення геополітичної напруженості. Про це сказав журналістам у кулуарах Міжнародного валютного фонду і зустрічі Світового банку в Марракеші міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє агентство Reuters.

Так, за його словами, Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб домогтися підтримки від партнерів, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

Важливо

Витіснить РФ з G20: США та фонди надають Україні гроші, бо вірять в перемогу, — експерт (відео)

"Я бачу, що партнери дуже втомилися, їм би хотілося забути про війну, але вона все ще триває", — сказав він.

Він зазначив, що оскільки Росія не відмовляється від своїх загарбницьких планів, то Україні дуже важливо заручитися фінансовою підтримкою з боку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету, який, за оцінкою міністра, у 2024 році становитиме 43 мільярди доларів.

На думку Сергія Марченка, геополітичні процеси та внутрішньополітичний контекст у різних країнах послаблюють підтримку урядів. Усе через майбутні вибори у США та Європейському Союзі, які відбудуться наступного року.

"У нас уже є деякі зобов'язання, наприклад, 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звісно, ми розраховуємо на наших ключових партнерів і союзників — США та Євросоюз", — сказав Марченко.

Зазначимо, що ще в серпні 2023 року ситуацію з міжнародною допомогою для України на майбутній рік міністр фінансів називав невизначеною. За його словами, переговори із союзниками тривають постійно.

"Так було і минулого року. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, зокрема видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", — розповів він.

Міністр також спрогнозував такі джерела зовнішніх надходжень:

допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);

допомога від Міжнародного валютного фонду;

допомога від США — на це особлива надія, тому що вона буде даватися як грант, тобто безповоротно.

Важливо

"Шалений вплив агентури РФ": Данілов пояснив ймовірне блокування допомоги від Словаччини (відео)

Нагадаємо, що Палата представників США 28 вересня заблокувала для України 300 млн доларів, які мали б піти на допомогу у війні з Росією. Також Фокус розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.