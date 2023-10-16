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Економіка Війна та гроші

"Хотіли б забути про війну": Україні дедалі важче отримати фінансову допомогу Заходу, — Мінфін

Фото: Pexels

За словами профільного міністра Сергія Марченка, Києву доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб отримати підтримку від міжнародних партнерів.

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Україні тепер дедалі важче заручитися міжнародною фінансовою підтримкою, оскільки чиновники з ключових країн-союзників починають приділяти більше часу майбутнім виборам. Невигідно нашій країні і посилення геополітичної напруженості. Про це сказав журналістам у кулуарах Міжнародного валютного фонду і зустрічі Світового банку в Марракеші міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє агентство Reuters.

Так, за його словами, Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб домогтися підтримки від партнерів, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

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"Я бачу, що партнери дуже втомилися, їм би хотілося забути про війну, але вона все ще триває", — сказав він.

Він зазначив, що оскільки Росія не відмовляється від своїх загарбницьких планів, то Україні дуже важливо заручитися фінансовою підтримкою з боку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету, який, за оцінкою міністра, у 2024 році становитиме 43 мільярди доларів.

На думку Сергія Марченка, геополітичні процеси та внутрішньополітичний контекст у різних країнах послаблюють підтримку урядів. Усе через майбутні вибори у США та Європейському Союзі, які відбудуться наступного року.

"У нас уже є деякі зобов'язання, наприклад, 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звісно, ми розраховуємо на наших ключових партнерів і союзників — США та Євросоюз", — сказав Марченко.

Зазначимо, що ще в серпні 2023 року ситуацію з міжнародною допомогою для України на майбутній рік міністр фінансів називав невизначеною. За його словами, переговори із союзниками тривають постійно.

"Так було і минулого року. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, зокрема видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", — розповів він.

Міністр також спрогнозував такі джерела зовнішніх надходжень:

  • допомога ЄС — 50 млрд євро на 4 роки (тобто на рік по 12,5 млрд євро або 510 млрд грн — це третина від потреби, як випливає зі слів Марченка);
  • допомога від Міжнародного валютного фонду;
  • допомога від США — на це особлива надія, тому що вона буде даватися як грант, тобто безповоротно.
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Нагадаємо, що Палата представників США 28 вересня заблокувала для України 300 млн доларів, які мали б піти на допомогу у війні з Росією. Також Фокус розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.