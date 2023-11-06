"Крім війни буде криза": у Мінфіні попередили, що в бюджеті на 2024 рік є "діра" у $29 млрд

Міністр Сергій Марченко заявив, що Україна потребує допомоги від союзників, і терміново. Він підкреслив, що наслідки кризи будуть "дуже травматичними" для всієї Європи.

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Цього тижня в Україні ухвалюватимуть бюджет на 2024 рік. Очікується, що може виникнути "діра" у розмірі 29 мільярдів доларів. Про це з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка повідомили у Politico.

"Збереження макроекономічної стабільності є досить важливим, тому що крім війни у нас буде економічна криза. Якщо в Україні буде криза, ви матимете побічні ефекти в ЄС", — зазначив він.

Міністр завірив, що Україна готова проводити реформи та посилювати боротьбу з корупцією. Водночас він наголосив, що допомога партнерів потрібна терміново.

"Ми готові обговорювати, але ми не готові до того, що це може призвести до затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", — сказав Марченко.

З його слів, наслідки затримок у підтримці України будуть відчутними і для Євросоюзу.

"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи", — підкреслив чиновник.

Окрім того, він нагадав про заморожені країнами G7 російські активи. Міністр попросив союзників направити ці приблизно 300 мільярдів доларів також в Україну.

"Це законний пріоритет для України — отримати ці російські заморожені активи для відновлення України", — заявив Марченко.

Також він нагадав про вступ України до ЄС. Зі слів чиновника, Київ виконав усі передумови для початку переговорів та очікує на запрошення приєднатись до Євросоюзу.

Нагадаємо, деталями проєкту держбюджету України на наступний рік ділився народний депутат Ярослав Железняк. Він розповів, що на виробництво серіалів уряд хоче виділити 445 мільйонів гривень.

Ймовірне виникнення суттєвої "діри" в бюджеті раніше підтверджував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він припускав, що Києву знадобиться 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит.