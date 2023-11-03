Бюджет на 2024 рік: мільйони на серіали залишили, а на космічне агентство витрати зростуть

Кабінет Міністрів України 2 листопада подав до Верховної ради законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік після того, як внесли кілька правок до документа. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів про найважливіші зміни.

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У Верховній Раді депутатам передали для ознайомлення доопрацьований проєкт держбюджету на 2024 рік. Про це повідомив 2 листопада у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Головний документ країни в парламенті вже розглядали в першому читанні. Тепер, за словами Железняка, Кабінет міністрів повернув фінальну версію проєкту до парламенту після поправок.

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"Найсерйозніші зміни торкнуться Міністерства зі стратегічних галузей промисловості України та Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України (у них пропонують забрати по 4,8 мільярда гривень). Але ці гроші віддають на статтю "матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ" в обсязі +9,6 мільярда гривень. А так ще з'явився мінус для Міністерства культури (0,4 мільярда гривень), Бюро економічної безпеки", — сказано в його повідомленні.

При цьому депутат виділив ще кілька важливих змін. Так, у Кабміні пропонують:

залишити всі гроші на виробництво серіалів — 445 мільйонів гривень;

на 357 мільйонів гривень збільшити видатки на Державне космічне агентство;

для Антимонопольного комітету додати 70% бюджету — плюс 241 мільйон гривень.

"Найбільші збільшення у Мінфіну (+0,68 мільярдів гривень, але це сканери), Міністерства соціальної політики (+0,58 мільярда) і Міністерства охорони здоров'я (+0,53 мільярда)", — додав Ярослав Железняк.

Водночас представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд вніс законопроєкт про бюджет-2024 відповідно до вимог регламенту парламенту. Так, ініціатива "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зареєстрована в Раді під номером 1000.

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Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що проєкт державного бюджету-2024 передбачає, що видатки наступного року будуть приблизно на тому ж уже рівні, що й у 2023-му. Аналогічна пропозиція стосується і видатків на оборону та національну безпеку.

Ще зазначимо, що Рада провалила голосування за законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету.