"Багато і мало одночасно": в ОП розповіли, скільки грошей потрібно для перемоги у війні

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, в Україні 1800 кілометрів кордону, і на 1300 з них ведуться активні бойові дії. Відповідно, війна це дуже дорого завжди, але нинішні масштаби б'ють усі "рекорди".

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З'явилися дані, що президент США Джо Байден має намір запросити в Конгресу нові кошти, 60 мільярдів із яких мають піти в Україну. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чи буде цього достатньо для перемоги.

За його словами, спочатку необхідно дочекатися офіційного рішення, адже говорити і робити — абсолютно різні речі. Одне зрозуміло вже зараз — війна це завжди дуже дорого, особливо в тих масштабах, які в Україні.

"У нас 1 800 кілометрів кордону, 1 300 кілометрів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Такої лінії фронту не було ніде. У нас величезна кількість техніки і безліч людей беруть участь у цій війні. Тобто 60 мільярдів це і багато, і мало одночасно. Враховуючи, що, наприклад, Росія сьогодні витрачає 35% свого національного бюджету на війну. Це десь близько 11 трильйонів рублів", — каже Михайло Подоляк.

У той час одна система Patriot, яких потребує Україна, коштує один мільярд доларів і це без урахування протиракет. Україна ж витрачає левову частку бюджету на фінансування армії, зазначив радник глави ОП, а це зменшує можливості для інших соціальних програм.

Загалом цю війну можна назвати протистоянням майбутньому і правилам, у яких доведеться незабаром усім жити. У разі перемоги РФ — домінуватиме голе насильство і сила, а якщо Київ все ж таки здобуде довгоочікувану перемогу, тоді домінуватимуть домовленості і мир. Тому, ціна в 60 мільярдів не така вже й висока, якщо говорити про те, що вирішуються глобальні речі.

"Якщо ми хочемо виграти війну з країною, яку ще вчора всі боялися, армію якої вважали ледь не найбільшою, принаймні з кількісного погляду, ВПК був одним із найпотужніших тощо. Це все ми маємо знищувати. Саме тому, безумовно, суми мають бути 60 і більше мільярдів доларів для того, щоб ми ефективно воювали", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що в ОП прокоментували прогноз глави ГУР Кирила Буданова про закінчення війни. За словами Михайла Подоляка, колосальну роль відіграють темпи поставок західного озброєння. Якби все робилося вчасно, тоді б протистояння проходило зовсім за іншим сценарієм.