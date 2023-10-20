Новий пакет допомоги від США: ЗМІ дізналися, скільки грошей Байден запросить для України та Ізраїлю

За словами журналістів, половина з 60 мільярдів доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну і модернізацію запасів зброї в США.

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Президент США Джо Байден попросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, про що повідомляє видання Reuters із посиланням на власне джерело.

За словами журналістів, запит також включатиме 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу, 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів і 7 мільярдів доларів на Індо-Тихоокеанський регіон.

Повідомляється, що половина з 60 мільярдів доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну і модернізацію запасів зброї в США.

Видання пише, що багато хто очікує, що він попросить Конгрес швидко ухвалити додатковий законопроєкт про видатки, оскільки Вашингтон реагує на смертоносний напад бойовиків ХАМАСа на Ізраїль 7 жовтня і водночас прагне надати подальшу підтримку Україні в боротьбі з російським вторгненням. Згідно із законодавством США, витрати контролює Конгрес, а не виконавча влада.

Пригадаємо, що Джо Байден розповів американцям про війну в Україні та Ізраїлі. Так, у ніч на 20 жовтня президент США звернувся до американців. Він заявив, що допомога Україні та Ізраїлю — це найважливіша інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям. Тому він направить до Конгресу терміновий бюджетний запит на виділення коштів для допомоги цим союзникам США.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня президент України Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.