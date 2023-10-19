"Надихнуло отримання ракет ATACMS": Зеленський провів телефонну розмову з Байденом (відео)

Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.

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У четвер, 19 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої подякував Вашингтону за військову допомогу. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал українського президента.

Лідери двох країн обговорили подальше посилення далекобійних можливостей України. За словами Володимира Зеленського оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою", — зазначив він.

Під час розмови Володимир Зеленський згадав про нещодавній візит в Україну спецпредставника США Пенні Пріцкер. У межах цієї поїздки відбулися переговори про шляхи використання заморожених російських активів.

Зеленський поговорив із Байденом

Володимир Зеленський також повідомив, що цього місяця відбудеться велика міжнародна зустріч щодо "Формули світу" у Мальті. Президент привітав рішення США направити на захід свого представника.

"Вдячний президенту Байдену, Конгресу — обом партіям — і всьому американському народові за потужну допомогу і за лідерство — лідерство, яке допомагає об'єднати світ заради захисту життя і міжнародного порядку, заснованого на правилах", — сказав президент.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що США на постійній основі надаватимуть Україні ракети ATACMS. За словами дипломата, це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні.

Аналітики Інституту дослідження війни у своєму звіті від 18 жовтня зазначили, що не розглядають можливу ескалацію з боку Кремля як серйозну загрозу, і що США не перейшли так звану "червону лінію", передавши Україні ATACMS.