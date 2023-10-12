"Відстаємо на 6-9 місяців": в ОП прокоментували прогноз Буданова про закінчення війни (відео)

За словами Михайла Подоляка, колосальну роль відіграють темпи поставок західного озброєння. Якби все робилося вчасно, тоді б протистояння проходило зовсім за іншим сценарієм.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирила Буданова про графік закінчення війни. В інтерв'ю "24 каналу" було названо причини, чому цього так і не сталося в означені терміни.

За його словами, насамперед вплинуло західне озброєння, а точніше темпи його поставок. Якби партнери надавали допомогу набагато швидше, тоді б ситуація могла бути іншою.

Після контрнаступу на Харківщині 2022 року розпочалися інтенсивні перемовини української сторони щодо надання зброї та техніки з міжнародними партнерами. Насамперед існував дефіцит в артилерії, а без неї просуватися далі було не можна.

"Замість того, щоб швидко зробити це восени 2022 року, восени все повільно розгорталося. Відпрацьовували логістику, було багато погоджень. Уже тоді ми вийшли з графіка постачання. Тому що замість того, щоб отримати зброю через тиждень, почали отримувати її через 3-4 місяці", — заявив Михайло Подоляк.

Тоді світ не зміг зрозуміти і прийняти всі обставини та почати постачання негайно. Після цього була зима, під час якої Російська Федерація почала обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, але навіть це не вплинуло на Захід і не змусило їх прискорити надання допомоги.

"Вирішили почекати, подивитися: чи впливатиме це на спроможність України? Подивилися, не вплинуло, встояли. Далі вони були шоковані, знову ж таки, ми — ні, а вони були шоковані наступальними діями Росії", — йдеться в повідомленні.

Під час наступу ЗС РФ на Донеччині свiт знову не активізувався, хоча завдяки швидкому постачанню ЗСУ могли б не тільки ефективно оборонятися, а й паралельно пішли б у власний контрнаступ.

Лише після всіх вище перерахованих подій зброя почала перетинати український кордон.

"Ми відстаємо на 6-9 місяців. Усе дуже розтягнуто в часі. Тут Буданов має рацію. Якщо домовилися й отримали через місяць усе необхідне — це одна історія. Якщо домовилися і отримали через 8 місяців — це інша історія", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що Кирило Буданов заявив, що можливість закінчити війну у 2023 році була, проте Україна вибилася з графіка з кількох причин. Очільник ГУР не став уточнювати деталі, адже більшість із пояснень "становлять державну таємницю" і "не для публічного обговорення".