"Отстаем на 6–9 месяцев": в ОП прокомментировали прогноз Буданова об окончании войны (видео)

По словам Михаила Подоляка, колоссальную роль играют темпы поставок западного вооружения. Если бы все делалось вовремя, тогда бы противостояние проходило совершенно по другому сценарию.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилла Буданова о графике окончания войны. В интервью "24 каналу" были названы причины, почему этого так и не произошло в обозначенные сроки.

По его словам, в первую очередь повлияло западное вооружение, а точнее темпы его поставок. Если бы партнеры предоставляли помощь гораздо быстрее, тогда бы ситуация могла быть другой.

После контрнаступления в Харьковской области 2022 года, начались интенсивные переговоры украинской стороны о предоставлении оружия и техники с международными партнерами. Прежде всего существовал дефицит в артиллерии, а без него продвигаться дальше было нельзя.

"Вместо того, чтобы быстро сделать это осенью 2022 года, осенью все медленно разворачивалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли из графика поставки. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начали получать его через 3–4 месяца", — заявил Михаил Подоляк.

Тогда мир не смог понять и принять все обстоятельства и начать поставки немедленно. После этого была зима, во время которой Российская Федерация начала обстреливать объекты критической инфраструктуры, но даже это не повлияло на Запад и не вынудило их ускорить предоставление помощи.

"Решили подождать, посмотреть: будет ли влиять это на способность Украины? Посмотрели, не повлияло, устояли. Дальше они были шокированы, опять же, мы – нет, а они были шокированы наступательными действиями России", — говорится в сообщении.

Во время наступления ВС РФ в Донецкой области мир снова не активизировался, хотя благодаря быстрым поставкам ВСУ могли бы не только эффективно обороняться, но и параллельно пошли бы в собственное контрнаступление.

Только лишь после всех выше перечисленных событий оружие начало пересекать украинскую границу.

"Мы отстаем на 6–9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 12 октября сообщалось, что Кирилл Буданов заявил, что возможность закончить войну в 2023 году была, однако Украина выбилась из графика по нескольким причинам. Глава ГУР не стал уточнять детали, ведь большинство из объяснений "составляют государственную тайну" и "не для публичного обсуждения".