Бюджет на 2024 год: миллионы на сериалы оставили, а на космическое агентство расходы вырастут

Кабинет Министров Украины 2 ноября подал в Верховную раду законопроект о государственном бюджете на 2024 год после того, как внесли несколько правок в документ. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк рассказал о самых важных изменениях.

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В Верховной Раде депутатам передали для ознакомления доработанный проект госбюджета на 2024 год. Об этом сообщил 2 ноября в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Главный документ страны в парламенте уже рассматривали в первом чтении. Теперь, по словам Железняка, Кабинет министров вернул финальную версию проекта в парламент после поправок.

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"Самые серьезные изменения коснутся Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины и Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины (у них предлагают забрать по 4,8 миллиарда гривен). Но эти деньги отдают на статью "материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ" в объеме +9,6 миллиарда гривен. А так еще появился минус для Министерства культуры (0,4 миллиарда гривен), Бюро экономический безопасности", — сказано в его сообщении.

При этом депутат выделил еще несколько важных изменений. Так, в Кабмине предлагают:

оставить все деньги на производство сериалов — 445 миллионов гривен;

на 357 миллионов гривен увеличить расходы ​на Государственное космическое агентство;

для Антимонопольного комитета добавить 70% бюджета — плюс 241 миллионов гривен.

"Наибольшие увеличения у Минфина (+0,68 миллиардов гривен, но это сканеры), Министерства социальной политики (+0,58 миллиарда) и Министерства здравоохранения (+0,53 миллиарда)", — добавил Ярослав Железняк.

В то же время представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство внесло законопроект о бюджете-2024 в соответствии с требованиями регламента парламента. Так, инициатива "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" зарегистрирована в Раде под номером 1000.

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Напомним, Фокус уже рассказывал, что проект государственного бюджета-2024 предусматривает, что расходы в следующем году будут примерно на том уже уровне, что и в 2023-м. Аналогичное предложение касается и расходов на оборону и национальную безопасность.

Еще отметим, что Рада провалила голосование за законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих из местных бюджетов в государственный бюджет.