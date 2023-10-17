Верховная Рада провалила голосование за закон о "военном НДФЛ": отправили на доработку

По словам нардепа Гончаренко, для принятия закона не хватило всего 3 голоса. Законопроект предполагает, что НДФЛ от зарплат военных должен поступать не в местные бюджеты, а на нужды государства.

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Законопроект №10037 о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих с местных бюджетов в государственный бюджет не был принят Верховной Радой на втором чтении. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Для принятия документа не хватило 3 голоса "за" проголосовали 223 депутата из необходимых 226.

Фракции отдали свои голоса следующим образом:

"Слуга народа": 171 голос "за";

"Европейская солидарность": 0 голосов "за";

"Батькивщина": 0 голосов "за";

"Платформа за жизнь и мир": 15 голосов "за";

"За майбутнє": 0 голосов "за";

"Голос": 10 голосов "за";

"Довіра": 9 голосов "за";

"Восстановление Украины": 12 голосов "за";

внефракционные: 6 голосов "за".

Как рассказал Гончаренко, законопроект был отправлен на доработку, и за эту инициативу проголосовали 265 депутатов. Также были уменьшены сроки подготовки к повторному чтению.

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НДФЛ от военных с 1 октября должен был поступать в госбюджет

Законопроект, внесенный в Верховную Раду, предусматривает изменение направления поступления НДФЛ от заработных плат военных. Согласно законопроекту, с 1 октября 2023 года НДФЛ от военных должен был поступать не в местные бюджеты, как это было раньше, а на другие два направления:

50% — в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины;

50% — в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Предполагается, что эти изменения позволят повысить эффективность использования средств, полученных от НДФЛ от военных.

Напомним, 20 сентября нардепы поддержали за основу законопроект об изъятии НДФЛ с выплат военным в пользу государственного бюджета. Эти средства уже заложили в проект главной сметы страны на следующий год.