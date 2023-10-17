Верховна Рада провалила голосування за закон про "військовий ПДФО": відправили на доопрацювання

За словами нардепа Гончаренка, для ухвалення закону не вистачило всього 3 голоси. Законопроєкт передбачає, що ПДФО від зарплат військових має надходити не до місцевих бюджетів, а на потреби держави.

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Законопроєкт №10037 про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету не був ухвалений Верховною Радою на другому читанні. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Для ухвалення документа не вистачило 3 голоси: "за" проголосували 223 депутати з необхідних 226.

Фракції віддали свої голоси таким чином:

"Слуга народу": 171 голос "за";

"Європейська солідарність": 0 голосів "за";

"Батьківщина": 0 голосів "за";

"Платформа за життя і мир": 15 голосів "за";

"За майбутнє": 0 голосів "за";

"Голос": 10 голосів "за";

"Довіра": 9 голосів "за";

"Відновлення України": 12 голосів "за";

позафракційні: 6 голосів "за".

Як розповів Гончаренко, законопроєкт було відправлено на доопрацювання, і за цю ініціативу проголосували 265 депутатів. Також було зменшено терміни підготовки до повторного читання.

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ПДФО від військових з 1 жовтня мав надходити до держбюджету

Законопроєкт, внесений до Верховної Ради, передбачає зміну напрямку надходження ПДФО від заробітних плат військових. Згідно із законопроєктом, з 1 жовтня 2023 року ПДФО від військових мав надходити не до місцевих бюджетів, як це було раніше, а на інші два напрямки:

50% — до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

50% — до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Передбачається, що ці зміни дадуть змогу підвищити ефективність використання коштів, отриманих від ПДФО від військових.

Нагадаємо, 20 вересня нардепи підтримали за основу законопроєкт про вилучення ПДФО з виплат військовим на користь державного бюджету. Ці кошти вже заклали в проєкт головного кошторису країни на наступний рік.