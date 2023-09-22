Під ніж — проєкти розвитку: як вилучення "військового" ПДФО вплине на громади

Уряд очікує отримати 93,7 млрд грн у 2024 році за рахунок вилучення з місцевих бюджетів коштів із податку на доходи військовослужбовців. Ці кошти будуть спрямовані у спецфонд держбюджету на фінансування оборони. Опитані Фокусом експерти застерігають: у громад з’являться проблеми з фінансуванням своїх видатків.

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Надходження від податку на доходи фізосіб за останній рік істотно зросли. За січень-березень 2023 року місцеві бюджети отримали 24,6 млрд грн таких доходів, що на 329% більше, ніж у 2022 році. Це сталося через збільшення числа військовослужбовців і розміру їхніх грошових виплат. Про це пише Фокус у новій статті "Буде менше грошей на асфальт? Навіщо податки військових забирають в місцевих громад".

Урядовий законопроєкт №10037, який парламент підтримав за основу, пропонує вилучити кошти "військового" ПДФО з місцевих бюджетів на користь спецфонду держбюджету вже з 1 жовтня. Ініціативі передували повідомлення про закупівлю не нагальних в умовах війни речей із місцевих бюджетів, як-от овочерізок і барабанів.

Ініціатива з'явилася після звинувачень у розтраті посадовиці Дніпровської РДА, яка хотіла закупити овочерізки за завищеними цінами Фото: Київська міська прокуратура

"Є сумлінні громади, які підтримують військових і не витрачають кошти на недоречні закупівлі, але не всі громади такі — тому ми бачимо тендери на будівництво стадіонів і перекладення асфальту. Це кошти, які можна та потрібно в повному обсязі спрямовувати на забезпечення сил оборони", — зауважила Фокусу голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

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Оскільки кошти з такого ПДФО сплачувалися за місцем реєстрації підприємств, то більше їх отримували громади, де зареєстровані військові частини. Отже, ті ОМС, які таких об’єктів не мали, відчують проблеми з фінансуванням.

"Мінфін бере за приклад такі громади, де зареєстровані військові частини, де мостять золотом тротуари, бо нікуди дівати гроші, їх випинає як верх марнотратства й каже: тепер рубаємо голови всім. І 110 млрд мінус за рік. Це третина всього ПДФО", — каже директор ГО "Інститут розвитку територій" Юрій Ганущак.

За умов вилучення "військового" ПДФО, кількість дефіцитних бюджетів зросте з 227 до 543

За підрахунками Центру економічної стратегії, якщо місцеві бюджети не отримають "військовий" ПДФО, кількість дефіцитних бюджетів збільшиться з 227 до 543, у тому числі 270 матимуть дефіцит більш ніж 10%.

"До питання вилучення таких значних грошових коштів із місцевих бюджетів під час війни слід ставитися вкрай обережно, — переконаний адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний. — Оскільки в умовах війни, коли іншим способом наповнювати місцеві бюджети майже нема чим, залишення місцевих територіальних громад без надходжень грошових коштів може спричинити вкрай негативні наслідки".

У разі ухвалення ініціативи місцевим бюджетам бракуватиме коштів на ремонти, зокрема, в школах Фото: З відкритих джерел

За словами Ганущака, ухвалення ініціативи призведе до того, що низка програм, які є в місцевих бюджетах, доведеться скоротити. Першочергово під ніж підуть проєкти розвитку, капітальні ремонти. Зокрема, це небезпечно напередодні опалювального сезону.

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"Місцеве самоврядування виконує основну роботу з підтримки життєдіяльності населених пунктів, де живуть військовослужбовці та їхні родини. І цей ПДФО дозволяє робити дотації на інфраструктуру, готувати міста до зими, коли ворог знов буде порушувати електро-, водо-, газопостачання. Резерви пального, генератори для громад, тощо. Держава все це не фінансує, а без життєдіяльності міст можливості з використання їх для потреб оборони значно скоротяться, у нас і так великий відтік кадрів, велика еміграція. Якщо забрати гроші на інфраструктуру, то центральний бюджет усе це не фінансуватиме. До яких наслідків це може призвести взимку? До катастрофічних", — переконаний журналіст Юрій Бутусов.

З коштів із ПДФО громади мали змогу проводити ремонти для підготовки до зими

До того ж станом на тепер держава не компенсувала місцевим бюджетам усі витрати. "Йдеться зокрема про 35 млрд грн різниці в тарифах на газ, що зриває підготовку до опалювального сезону. Також місцеві громади не отримують заплановані кошти на відбудову пошкоджених об'єктів, соціальні виплати, тощо. Все це значно ускладнює соціально-економічну ситуацію в регіонах", — зазначив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

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Нагадаємо, в урядовому проєкті державного бюджету-2024, який передали в Раду, на 5%, порівняно з нинішнім роком, збільшено видатки на Міністерство соціальної політики. Зокрема, на соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини (у т.ч. підтримка ВПО) пропонують виділити 88,7 млрд грн, а на субсидії та компенсації за придбання твердого палива — 49,9 млрд грн.

Також Фокус писав, що постанова 590, яка має регулювати черговість видатків місцевих бюджетів, де безпека — на першому місці, на практиці не завжди виконується. Часто видатки, які не пов’язані з безпекою та обороною, позиціонуються, ніби це видатки на укриття.