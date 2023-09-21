Изъятие налогов военных: Рада сделала первый шаг

Правительственная инициатива о перенаправлении "военного" НДФЛ из местных в госбюджет прошла первое чтение. Эти средства Кабмин планирует использовать на нужды обороны. Фокус разбирался, что именно предлагает проект закона.

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Парламент 20 сентября поддержал за основу правительственный законопроект об изъятии НДФЛ с выплат военным в пользу государственного бюджета. Эти средства правительство уже заложило в проект главной сметы страны на следующий год. Об этом пишет Фокус в новой статье "Будет меньше денег на асфальт? Зачем налоги военных забирают у местных громад".

Голоса в поддержку законопроекта №10037 отдали 236 народных депутатов. Согласно пояснительной записке к проекту закона, его цель — "обеспечение поддержки обороноспособности государства, создание условий для развития оборонно-промышленного комплекса Украины".

Идея изъять средства "военного" НДФЛ возникла после того, как громады начали объявлять тендеры на закупку барабанов в укрытие Фото: Из открытых источников

Основная идея документа — зачислить поступления от налогообложения доходов военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава в специальный фонд государственного бюджета на период с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года. Вместе с тем, правительство предлагает направить со следующего года в общий фонд государственного бюджета поступления, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда. Поступления от военного НДФЛ предлагают распределить поровну:

Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку специальной техники и оборудования ;

; Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

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Кроме того, инициатива предлагает направить в период действия военного положения остаток бюджетных средств и средств спецфонда местных бюджетов на такие нужды:

оплату труда работников бюджетных учреждений, начисления на заработную плату;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов;

обеспечение продуктами питания;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей, обслуживание и погашение местного долга;

социальное обеспечение;

мероприятия и работы территориальной обороны и мобилизационной подготовки, поддержку сил безопасности и обороны;

проектирование, строительство, ремонт защитных сооружений гражданской защиты (убежищ, противорадиационных укрытий), сооружений двойного назначения и обустройство помещений, которые планируются к использованию для укрытия населения;

строительство фортификационных сооружений.

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"Это общегосударственный налог, часть которого закреплена для финансирования делегированных (квазигосударственных) полномочий. И государство имеет право распоряжаться этим налогом", — говорит директор ОО "Институт развития территорий" Юрий Ганущак.

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Идея изъятия "военного" НДФЛ назрела после новостей о закупке овощерезок и барабанов местными органами власти. "Причиной подачи этого законопроекта является то, что в последнее время местная власть выделяет немалые средства на ремонт дорог, благоустройство и другие второстепенные мероприятия, которые во время войны могли бы подождать, — убежден кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. — С помощью этих средств она занимается политическим пиаром, а не реальным решением проблем громад. Сделав ремонт дорог или установив новые скамейки в парках, она пытается показать свои достижения избирателям, рассчитывая на их голоса на будущих выборах".

По его мнению, действия правительства по передаче НДФЛ военных на нужды страны и установление контроля за расходами остатков средств местных бюджетов уместны.

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"Очевидно, что нужно пересмотреть реформу децентрализации и ограничить права местной власти по использованию средств, установить приоритеты финансирования, вернуть финансирование определенных расходов профильным министерствам", — добавил он.

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Напомним, за первые полгода профицит местных бюджетов составил 64,5 млрд грн. За этот период громады не нарастили долю капитальных расходов — на нее приходится лишь 13% расходов.

Также Фокус писал, что в проекте госбюджета-2024 на 26% увеличена доходная часть. Правительство не планирует повышать налоги, однако ожидает получить 93,7 млрд грн с изъятия из местных бюджетов "военного" НДФЛ.