Знадобиться $42 млрд: Шмигаль розповів, яким буде дефіцит бюджету у 2024 році

Голова Кабміну України озвучив потреби української економіки на наступний рік в умовах війни.

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В українському бюджеті на 2024 рік буде суттєвий дефіцит. Попри міжнародну підтримку, нашій країні знадобиться ще 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це повідомив 11 жовтня у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що завдяки міжнародній підтримці Україна вистояла в повномасштабній війні з Росією. Але бойові дії тривають, а дефіцит українського бюджету у 2024 році становитиме майже 21% від внутрішнього валового продукту.

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"Ми сподіваємося на підтримку партнерів, яка дасть змогу уряду виконувати основні соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям і вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки", — наголосив він.

За його словами, всі зібрані податки Україна спрямовує на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Зазначимо, що в серпні 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що видатки на оборону і безпеку на наступний рік оцінюють на рівні 1,6 трильйона гривень, а податкові надходження — в 1,3 трильйона.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) 11 жовтня оприлюднили новий прогноз для української економіки. Так, очікується, що до кінця 2023 року показники економічного зростання в умовах війни покращаться ще на 2%.

У 2024 році, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, тобто стабільність у національній економіці в умовах тривалої повномасштабної війни збережеться.

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Також Фокус уже пояснював, що означає для української економіки заборона на імпорт вітчизняного зерна. Так, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, дії низки європейських країн, які проігнорували рішення Єврокомісії та подовжили дію заборони на ввезення української агропродукції, зменшить потенціал відновлення ВВП України загалом. Усе тому, що на агропродукцію орієнтується також більша частина транспортного та торговельного секторів.