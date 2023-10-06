У Раді ухвалили зміни до бюджету: на що спрямують додаткові 300 мільярдів

Уперше за всю історію України видатки загального бюджету перевищили 3,39 трлн гривень, а дефіцит становив понад 2 трлн.

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Законопроєкт №10038 про збільшення видатків державного бюджету 2023 року на 322,6 млрд гривень було ухвалено в другому читанні на засіданні Верховної Ради 6 жовтня. Про це повідомив перший заступник податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 313 народних обранців за одного голосу "утримався", 14 нардепів не голосували.

Результати голосування у ВР щодо змін до бюджету 2023 року Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Згідно з ухваленим законопроєктом додаткові кошти розподіляться таким чином:

Міністерство оборони (МО) — 211 млрд грн;

Міністерство внутрішніх справ (МВС) — 79 млрд грн;

Міністерство соціальної політики — 16,5 млрд грн;

Міністерство закордонних справ (МЗС) — 1,3 млрд грн;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратпром) — 4,3 млрд грн;

Служба безпеки України (СБУ) — 4,2 млрд грн;

Головне управління розвідки (ГУР) — 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти — 572 млн грн;

Державна служба спецзв'язку та захисту інформації (ДСЗЗІ) — 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн;

Управління державної охорони (УДО) — 230,5 млн грн;

Міністерство енергетики — 350 млн грн;

Бюро економічної безпеки (БЕБ) — 219 млн грн.

Ярослав Железняк зазначив, що з БЕБ списали 95 млн грн, залишивши тільки мінімум на заробітні плати.

Голосування щодо збільшення бюджетних видатків тривало 11 годин 15 хвилин.

"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більшими за 3,39 трлн грн, а дефіцит — понад 2 трлн грн", — резюмував Железняк.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, у Раді засідання щодо поправок до закону про бюджет тривало понад 10 годин. Роксолана Підласа, керівниця комітету з питань бюджету, відповіла на понад 900 правок, які стосувалися державного бюджету України на 2024 рік.

Раніше Фокус писав, на що виділять гроші в держбюджеті на 2024 рік. Заради збільшення витрат на оборону народним депутатам запропонували скоротити інші витрати на 11,4 мільярда гривень.