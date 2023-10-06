В Раде приняли изменения в бюджет: на что направят дополнительные 300 миллиардов

Впервые за всю историю Украины расходы общего бюджета превысили 3,39 трлн гривен, а дефицит составил более 2 трлн.

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Законопроект №10038 об увеличении расходов государственного бюджета 2023 года на 322,6 млрд гривен был принят во втором чтении на заседании Верховной Рады 6 октября. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 313 народных избранников при одном голосе "воздержался", 14 нардепов не голосовали.

Результаты голосования в ВР по изменениям бюджете 2023 года Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Согласно принятому законопроекту дополнительные средства распределятся следующим образом:

Министерство обороны (МО) – 211 млрд грн;

Министерство внутренних дел (МВД) – 79 млрд грн;

Министерство социальной политики – 16,5 млрд грн;

Министерство иностранных дел (МИД) – 1,3 млрд грн;

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратпром) – 4,3 млрд грн;

Служба безопасности Украины (СБУ) – 4,2 млрд грн;

Главное управление разведки (ГУР) – 2,5 млрд грн;

Министерство образования – 572 млн грн;

Государственная служба спецсвязи и защиты информации ГСЗИ – 570 млн грн;

Служба внешней разведки – 500 млн грн;

Управление государственной охраны (УГО) – 230,5 млн грн;

Министерство энергетики – 350 млн грн;

Бюро экономической безопасности (БЭБ) – 219 млн грн.

Ярослав Железняк отметил, что с БЭБ списали 95 млн грн, оставив только минимум на заработные платы.

Голосование по увеличению бюджетных расходов длилось 11 часов 15 минут.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", – резюмировал Железняк.

Напомним, в четверг, 5 октября, в Раде заседание по поправкам к закону о бюджете длилось более 10 часов. Роксолана Пидласа, руководитель комитета по вопросам бюджета, ответила более чем на 900 правок, которые касались государственного бюджета Украины на 2024 год.

Ранее Фокус писал, на что выделят деньги в госбюджете на 2024 год. Ради увеличения расходов на оборону народным депутатам предложили сократить другие расходы на 11,4 миллиарда гривен.