До держборгу України додалося ще понад 4 млрд гривень: чому так відбувається

За словами голови комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, основною причиною росту державного боргу в листопаді є зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету.

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Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2022 року склав 3 929,73 млрд грн або $107,46 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що в останній місяць осені сума боргу в гривневому еквіваленті збільшилася на 158,70 млрд гривень, а у доларовому — на $4,34 млрд. З початку 2022 року борг зріс на 47,1% у гривнях (на 1 257,67 млрд грн) та на 9,7% (9,51 млрд) у доларах.

За словами голови комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, основною причиною росту державного боргу в листопаді є зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, 2/3 приросту держборгу за останній звітний місяць припадає на пільгові довгострокові позички ЄС (переважно 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги).

Чиновник також зазначив: наприкінці листопада відношення державного боргу до ВВП становило 83,1% (якщо за базу порівняння брати останній урядовий прогноз ВВП на 2022 рік – 4 728 млрд грн). Для порівняння, до кінця 2021 року це співвідношення становило 48,9% ВВП.

Нагадаємо, у серпні 2022 року стало відомо, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники майже 75% іноземних облігацій України вартістю приблизно 20 млрд доларів. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

Ще Фокус розбирався, навіщо уряд України просив кредиторів зробити паузу у питанні виплати боргу з єврооблігацій. Також експерти розповіли Фокусу, чим українська криза 2022 року відрізняється від попередніх.