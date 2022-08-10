Інвестори дали добро: Україна добилася відстрочки виплат за боргом на 20 млрд доларів

Власники 75% іноземних облігацій України погодилися відстрочити виплати до 2024 року на тлі російської агресії, що триває.

Україна досягла схвалення власників своїх міжнародних облігацій на заморожування боргових зобов'язань на суму 19,6 млрд доларів до 2024 року. Про це в середу, 10 серпня, із посиланням на Міністерство фінансів України повідомляє агентство Bloomberg.

Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України.

Рішення оголосили наступного дня після того, як влада України заявила, що отримала згоду кредиторів на зміну умов так званих варантів ВВП на суму 3,2 мільярда доларів, ідеться в публікації. Усього дефіцит бюджету України становить приблизно 5 млрд доларів на місяць, тому держава покладається на фінансування Національного банку, а також на скорочення валютних резервів.

Передбачається, що схвалені зміни в умовах випусків єврооблігацій набудуть чинності 11 серпня 2022 року, також було виконано умову наявності згоди від власників не менше 50% кожного з 13 випусків єврооблігацій, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, раніше група міжнародних кредиторів погодилася відстрочити виплату Україною заборгованості з єврооблігацій.

Нещодавно Фокус розбирався, навіщо уряд України просив кредиторів зробити паузу щодо виплати боргу за єврооблігаціями.