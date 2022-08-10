Инвесторы дали добро: Украина добилась отсрочки выплат по долгу на 20 млрд долларов

Держатели 75% иностранных облигаций Украины согласились отсрочить выплаты до 2024 года на фоне продолжающейся российской агрессии.

Украина добилась одобрения держателей своих международных облигаций на замораживание долговых обязательств на сумму 19,6 млрд долларов до 2024 года. Об этом в среду, 10 августа, со ссылкой на Министерство финансов Украины сообщает агентство Bloomberg.

Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины.

Решение было объявлено на следующий день после того, как власти Украины заявили, что получило согласие кредиторов на изменение условий так называемых варрантов ВВП на сумму 3,2 миллиарда долларов, говорится в публикации. Всего дефицит бюджета Украины составляет примерно 5 млрд долларов в месяц, поэтому государство полагается на финансирование со стороны Национального банка, а также на сокращение валютных резервов.

Предполагается, что одобренные изменения в условиях выпусков еврооблигаций вступят в силу 11 августа 2022 года, также было выполнено условие наличия согласия от собственников не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций, пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее группа международных кредиторов согласились отстрочить выплату Украиной задолженности по еврооблигациям.

Недавно Фокус разбирался, зачем правительство Украины просило кредиторов сделать паузу в вопросе выплаты долга по еврооблигациям.