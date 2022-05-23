Експерти розповіли, чим українська криза 2022 року відрізняється від попередніх

Опитані Фокусом експерти вважають, що навіть зниження суверенного рейтингу України провідними рейтинговими агенціями не завадить країні розрахуватися за боргами. Хоча ймовірність реструктуризації боргу не виключена.

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Агентство Moody's Investors Service (Moody's) 20 травня знизило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній і національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті з Caa2 до Caa3. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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"Зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками стійкості держборгу України через вторгнення Росії, що призведе до більш затяжного воєнного конфлікту, ніж спочатку очікувало агентство Moody's, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитків кредиторів", — зазначили в агентстві Moody's. Там підкреслили, що негативний прогноз відображає високий ступінь невизначеності щодо того, як розвиватиметься вторгнення і якими будуть його кредитні наслідки.

Експерт пояснив: розмір економіки країни через російську агресію сильно скоротиться. Це не може не впливати на оцінки рейтингових структур

"На відміну від усіх попередніх криз, цього разу Україна має дуже потужну підтримку західних країн. Зокрема, й фінансову. Тобто держава має і бажання, і можливість розраховуватися за своїми боргами найближчим часом. Але варто розуміти, що значна частина цих коштів надходить у вигляді кредитів. Виходить дещо парадоксальна ситуація, коли країна має великі шанси заплатити у вересні значну суму за своїми боргами, але в середньостроковій перспективі рейтингове агентство бачить велику ймовірність реструктуризації боргу", — розповів Фокусу фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Він наголосив: сума державного боргу України зростає як за рахунок зовнішніх, так і за рахунок внутрішніх запозичень, а розмір економіки країни внаслідок російської агресії сильно скоротиться. Через війну співвідношення боргу до валового внутрішнього продукту зросте до майже 100% чи більше. Крім того, США розглядають можливість списання боргів України перед офіційним кредитором.

"Сукупність усіх цих факторів наштовхує рейтингове агентство на думку, що в таких умовах реструктуризація комерційного боргу України є імовірною, що позначилося у зниженні рейтингів", — пояснив Демків.

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Водночас, як зазначив Віталій Шапран, економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), нинішнє зниження рейтингу на цінні папери України не вплине: ринок євробондів все одно закритий для України зараз, а ринку ОВДП оцінки Moody's не стосуватимуться.

"Зниження рейтингів України, на мій погляд, є дещо передчасною подією і реакцією агентства на публічні переговори між Україною і нашими західними партнерами щодо дефіциту коштів. Пропозиція Заходу подумати про реструктуризацію зовнішнього боргу України могла бути сприйнята агентством як один із ймовірних варіантів розвитку подій, що вплинуло на рішення знизити рейтинг", — зазначив Віталій Шапран.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Великої сімки" планують виділити Україні солідну фінансову допомогу.

Як раніше писав Фокус, в Україні інфляція за підсумками 2022 року може становити 25-27%.