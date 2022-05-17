За підсумками року інфляція в Україні може перевищити 25%, — прогноз

Економічний прогноз Інституту економічних досліджень і політичних консультацій передбачає, що воєнна ситуація не сильно погіршуватиметься, а міжнародні партнери підтримають Україну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В Україні інфляція за підсумками 2022 року може становити 25-27%, підрахували в Інституті економічних досліджень і політичних консультацій. Про це Фокусу розповів голова правління Інституту Ігор Бураковський у матеріалі "Жити дорого. Як і чому зростають ціни в Україні".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"За оцінками експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, на кінець року наша річна інфляція буде трохи більше 25-27%. Це багато, хоча зрозуміло, що показник інфляції приховує різну динаміку цін на різні групи товарів", — сказав Бураковський.

За його словами, в економічний прогноз експерти закладають, що воєнна ситуація не сильно погіршуватиметься.

Важливо

Експерти прокоментували кризу в економіці України через російське вторгнення

"У нашому економічному прогнозі ми сподіваємось, що буде допомога, буде ленд-ліз. Це допоможе нашій економіці функціонувати. І хоча це безпосередньо й не пов'язано з інфляцією, але в нас сьогодні немає потужного економічного тилу. Тому ми сподіваємось, що партнери допоможуть нам", — додав економіст.

Детальніше про причини інфляції та товари, які дорожчають цієї весни найбільше, читайте у статті Фокусу "Жити дорого: Як і чому зростають ціни в Україні".