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Економіка Війна та гроші

За підсумками року інфляція в Україні може перевищити 25%, — прогноз

Ольга Чайка
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Фото: УНІАН | За рік усе здебільшого подорожчає на чверть, підрахували економісти

Економічний прогноз Інституту економічних досліджень і політичних консультацій передбачає, що воєнна ситуація не сильно погіршуватиметься, а міжнародні партнери підтримають Україну.

В Україні інфляція за підсумками 2022 року може становити 25-27%, підрахували в Інституті економічних досліджень і політичних консультацій. Про це Фокусу розповів голова правління Інституту Ігор Бураковський у матеріалі "Жити дорого. Як і чому зростають ціни в Україні".

"За оцінками експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, на кінець року наша річна інфляція буде трохи більше 25-27%. Це багато, хоча зрозуміло, що показник інфляції приховує різну динаміку цін на різні групи товарів", — сказав Бураковський.

За його словами, в економічний прогноз експерти закладають, що воєнна ситуація не сильно погіршуватиметься.

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"У нашому економічному прогнозі ми сподіваємось, що буде допомога, буде ленд-ліз. Це допоможе нашій економіці функціонувати. І хоча це безпосередньо й не пов'язано з інфляцією, але в нас сьогодні немає потужного економічного тилу. Тому ми сподіваємось, що партнери допоможуть нам", — додав економіст.

Детальніше про причини інфляції та товари, які дорожчають цієї весни найбільше, читайте у статті Фокусу "Жити дорого: Як і чому зростають ціни в Україні".