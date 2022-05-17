Жити дорого. Як і чому ростуть ціни в Україні

На тлі війни товари дорожчають нерівномірно та непередбачено. Опитані Фокусом експерти впевнені, що в цьому велика роль порушених ланцюжків поставок, і навіть знищення військами РФ підприємств країни.

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В Україні у квітні інфляція досягла 16,4%, а в місячному вимірі ціни зросли на 3,1%, повідомляє Нацбанк із посиланням на Держстат. Нагадаємо, у березні Держстат оцінив споживчу інфляцію у 6,2%. Фокус розпитав економістів, чому все дорожчає і чи збережеться така тенденція в найближчому майбутньому.

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Чому прискорилася інфляція в Україні

"У нас висока інфляція, яка об'єктивно пояснюється, але багато в чому була обумовлена не тільки і не стільки якимись традиційними зовнішніми факторами, скільки воєнними діями з усіма наслідками. Це ситуація, коли війна, створена Росією, змушує нас нести конкретні економічні втрати", — каже Фокусу голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

Ціни у квітні 2022 року здебільшого вищі за ціни у квітні минулого року на 16,4%. Це — дуже середній показник, й Україні з ним пощастило, вважає заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

"Ціни по регіонах України на різні товари через війну ростуть дуже нерівномірно. Що можна сказати напевно — нам вдалося не отримати гіперінфляцію, і це чудово. У наших умовах 16% середнє — це дуже непогано", — зазначила економістка.

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Співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін погоджується з такою оцінкою: "Я вважаю, що це дуже непоганий показник з урахуванням воєнної, економічної та соціальної ситуації, в якій перебуває Україна".

За його словами, інфляція могла б бути й вищою — але в Україні лише епізодично попит перевищував пропозицію: на початку повномасштабної війни, коли люди скуповували продукти, та згодом, коли порушувалися ланцюжки поставок.

"Але глобально купівельна спроможність українців скоротилася. Кілька мільйонів людей у принципі втратили роботу. Тому на невисоку, я вважаю, інфляцію вплинуло зниження купівельної спроможності громадян", — сказав Амелін.

Також не варто ігнорувати той факт, що багато потенційних покупців (здатних брати участь у прискоренні зростання цін через попит) залишили країну внаслідок агресії, — за даними ООН, з України виїхало понад 5 млн осіб.

Зі свого боку, виконавчий директор аналітичного центру CASE-Україна Дмитро Боярчук вважає, що 16,4% — це дуже високий показник інфляції.

"В Україні — війна. У світі проблеми хоч і не такі великі, як у нас, але теж є: дорожчає паливо, продукти харчування. А це — ключові складники індексу споживчих цін. Крім того, в Україні відбувається контрольована девальвація: курс зафіксували, хоча ми бачимо, що комерційний відрізняється. Це впливає на вартість споживання", — пояснив економіст.

Зруйновані НПЗ і дефіцит бензину: як паливо підігріває ціни

У Нацбанку вважають, що основні фактори прискорення інфляції — порушення ланцюжків постачання, збільшення витрат бізнесу та фізичне знищення активів підприємств через повномасштабний напад Росії.

"Зростання світових цін на нафту, порушення логістики, руйнування НПЗ та об'єктів паливної інфраструктури, а також складнощі з переорієнтацією джерел постачань тиснули на ціни на пальне у бік підвищення", — наголошують у Нацбанку.

[ + – ] Якщо Кабмін відпустить або підвищить граничні роздрібні ціни на бензин і дизель, то маховик інфляції розкручуватиметься швидше Фото: Getty Images

Подорожчання бензину заховано в цінах на все, упевнений Ігор Бураковський: "Паливо й транспортні витрати — один із найважливіших складників у багатьох галузях. Навіть якщо йдеться про банальні продукти харчування — їх треба возити".

Продукти харчування та безалкогольні напої в Україні за рік подорожчали на 22,4%. Найбільше зросли в ціні овочі, на 67,2%, хліб і хлібобулочні вироби — на 26,3%, макаронні вироби — на 24,3%. Натомість яйця на чверть подешевшали.

За квітень найбільше подорожчали рис, фрукти, продукти переробки зернових. До речі, частка продуктів харчування в індексі споживчих цін оцінюється НБУ на рівні приблизно 43,6%.

У Нацбанку наголошують, що зростають темпи зростання цін на товари зі значною складовою імпорту в собівартості — можливості постачання звузилися, на деяких складах було втрачено запаси. Це, зокрема, кава, чай, соки, шоколад, спеції, сухофрукти.

[ + – ] "Дорожчає паливо, продукти харчування. А це – ключові складники індексу споживчих цін" Фото: Flickr

Очевидно, що в разі, якщо Кабмін відпустить або підвищить граничні роздрібні ціни на бензин і дизель, то маховик інфляції буде розкручуватися швидше.

Якою може бути інфляція в Україні за підсумками року

Економісти скаржаться на брак даних і велику частку невизначеності, а тому будують прогнози дуже обережно.

Анатолій Амелін припускає, що за сприятливого розвитку бойових дій Нацбанк та уряд зможуть зберегти інфляцію в сьогоднішніх значеннях.

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"Очевидно, що інфляція буде у двозначних цифрах. Начебто прогнозують 20%, може, навіть більше. Що там буде далі — дуже важко спрогнозувати, особливо в контексті воєнних дій", — окреслив ситуацію загалом Дмитро Боярчук.

Він стверджує, що можна "більш-менш спокійно почуватися у плані продуктів харчування — голод нам не прогнозують".

А ось ціни на енергоносії можуть рости в Україні й надалі, вважає економіст: "Якщо в ЄС протягом останніх років вартість бензину зростає — чому вона не повинна зростати в Україні?"

Ігор Бураковський озвучив Фокусу точніший прогноз: "За оцінками експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, на кінець року наша річна інфляція буде не більше 25-27%. Це багато, хоча зрозуміло, що власне показник інфляції приховує різну динаміку цін на різні групи товарів".

За його словами, в економічному прогнозі його автори припускають, що воєнна ситуація не погіршуватиметься, а міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть Україну.